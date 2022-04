LIVE TEXT/ A 41-a zi de război în Ucraina. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei susține că: în Izium, trupele ruse „fabrică dovezi privind presupusele crime ale armatei ucrainene”

Este a 41-a zi de război în Ucraina. Bilanțul victimelor atacului rusesc asupra orașului Nikolaev se ridică la 10 morți și 46 de răniți. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, se va adresa astăzi Consiliului de Securitate al ONU pentru prima dată de la debutul războiului. Între timp, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că forțele rusești își regrupează trupele și își concentrează eforturile pentru pregătirea unei ofensive în estul Ucrainei.

Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelensky, afirmă că războiul din Ucraina s-ar putea termina în luna mai, atunci când trupele rusești vor rămâne fără resurse. UE ar urma să adopte o nouă rundă de sancțiuni împotriva Federației Ruse.

UPDATE 19:40 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei susține că în orașul Izium, trupele ruse „fabrică dovezi privind presupusele crime ale Forțelor Armate ale Ucrainei”.

UPDATE 19:30 O rachetă rusă doborâtă a lovit un depozit cu îngrășăminte minerale din regiunea Ternopil. Localnicii au fost sfătuiți să nu folosească apa din fântâni și să nu prindă pește.

Șeful administrației regionale din Ternopil, Volodimir Trush, susține că fragmentele de rachetă, lansate pe 4 aprilie, în jurul orei 23:30, au deteriorat șase rezervoare de îngrășăminte. Probele din râul Ikva și din sol au demonstrat niveluri în exces de amoniac. Ecologiștii prevăd că situația se va stabiliza în trei-patru zile.

UPDATE 19:00 Ministerul Afacerilor Externe al României a declarat ca personae non gratae 10 reprezentanți ai Ambasadei Federației Ruse în România, arată un comunicat de presă, transmite Digi 24.

UPDATE 18:20 Serviciul Vamal al R. Moldova a primit marți, 5 aprilie, un lot de ajutor umanitar de la Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), în contextul gestionării crizei de refugiați din Ucraina. Bunurile, 15 palete (4 tone), urmează a fi repartizate la posturile vamale de frontieră pentru acordarea asistenței necesare refugiaților din Ucraina, anunță Serviciul Vamal.

UPDATE 17:30 Marea Britanie, care prezidează Consiliul de Securitate al ONU, a convocat marți, 5 aprilie, o ședință a Consiliului de Securitate pentru a discuta despre masacrele comise de trupele ruse în Bucha, regiunea Kiev, dar și în alte orașe din Ucraina.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a susținut un discurs în cadrul reuniunii Consiliului de Securitate al ONU.

UPDATE 17:30 Primarul din Herson susține că trupele ruse au obținut baza de date a activiști din oraș. Peste 100 de persoane din ea au fost răpite.

Într–un interviu pentru „Ukrainskaia Pravda”, primarului Igor Kolîhaev a menționat că printre cei răpiți se numără activiști, foști militari, străini și jurnaliști. Unele persoane au fost deja eliberate, mai spune primarul.

UPDATE 17:25 Cehia trimite în Ucraina câteva zeci de tancuri vechi T-72 și vehicule blindate BMP-1, scrie agenția cehă Echo24.cz. Ministrul ceh al Apărării, Jana Černochová, a confirmat indirect livrarea de echipamente militare către Ucraina, dar nu a oferit mai multe detalii.

UPDATE 16:36 Pe 5 aprilie, aproape 1.200 de oameni au fost evacuați din Lugansk, anunță șeful Administrației Regionale de Stat din Lugansk, Serghei Gaidai.

Astfel, potrivit autorităților ucrainene, din Severodonețk au fost evacuați 235 de locuitori, din Lisichansk – 622, din Kreminnaya – 315, iar din Rubijni au fost evacuați 15 oameni.

UPDATE 16:25 Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a criticat marți, 5 aprilie, China pentru că „nu este dispusă să condamne agresiunea Rusiei”, acuzând-o că „se alătură Moscovei în a pune sub semnul întrebării dreptul națiunilor de a-și alege propria cale”, transmite CNN.

UPDATE 16:04 Serviciul de Securitate al Ucrainei susține că Rusia ar pregăti o „provocare pe scară largă” la Mariupol. Mai exact, potrivit raportului prezentat de autoritățile ucrainene, armata rusă „planifică să adune într-un singur loc cadavrele oamenilor din Mariupol, uciși de ruși, și să le prezinte drept victime în masă ale trupelor ucrainene”. Detalii aici.

UPDATE 16:03 Comisia Europeană (CE) va propune marți, 5 aprilie, statelor membre ale UE noi sancțiuni radicale împotriva Rusiei, inclusiv interzicerea importurilor de cărbune, lemn, produse chimice și alte produse în valoare de aproximativ 9 miliarde de euro (9,86 miliarde de dolari) pe an. Detalii aici.

