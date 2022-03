LIVE TEXT/ A 33-a zi de război în Ucraina. Novaya Gazeta, ziar independent din Rusia, anunță că își suspendă activitatea

În a 33-a zi de război în Ucraina, militarii ucraineni continuă să respingă atacurile rusești. În mai multe orașe din Ucraina au fost auzite alarme antiaeriene. Trupele ucrainene au lansat contraatacuri cu succes în orașul Harkov din sud-estul Ucrainei. Viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereșciuk, solicită „demilitarizarea” zonei Cernobîl, ocupată de forțele ruse. Președintele Ucrainei declară că Ucraina este pregătită să discute despre adoptarea unui statut neutru ca parte a unui acord de pace cu Rusia.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

Un grup de scafandri militari au dezactivat luni, 28 martie, o mină navală rătăcită în largul coastei de nord-vest a Turciei, a anunțat Ministerul turc al Apărării. Acesta fiind al doilea dispozitiv de acest fel dezamorsat în zonă în ultimele zile, în contextul războiului din Ucraina.

Novaya Gazeta, un ziar rus independent din Rusia, a declarat că își va suspenda activitățile până la „încheierea operațiunii speciale din Ucraina", scrie BBC și Interfax.

Decizia vine după ce ziarul a primit un al doilea avertisment oficial de la Roskomnadzor, organul de supraveghere al comunicațiilor de stat rus.

Rusia a avertizat că nu va furniza gaze ţărilor europene dacă acestea refuză să achite în ruble livrările de gaze, aşa cum a cerut Moscova. „Nu vom furniza gaze în mod gratuit, asta este clar", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Primarul Kievului Vitali Kliciko a anunțat luni, 28 martie, o relaxarea a restricțiilor de circulație în capitala Ucrainei. Interdicția de circulație va intra în vigoare cu o oră mai devreme și se va încheia cu o oră mai târziu.

Ministerul Apărării al Ucrainei publică imagini cu un nou elicopter rusesc doborât de soldații ucraineni: „Minus o pasăre".

Navele rusești au intrat în zona închisă a Mării Negre: sunt posibile lovituri cu rachete. Anunțul făcut de Forțele armate ale Ucrainei.

Direcția principală de informații a Ministerului Apărării al Ucrainei a primit o listă a ofițerilor FSB ruși implicați în „activitățile criminale" ale Federației Ruse din Europa. Acest lucru a fost raportat de serviciul de presă al Direcției principale de explorare a Ministerului Apărării al Ucrainei.

În regiunea Gomel din Republica Belarus se înregistrează deplasarea lansatoarelor Iskander-M OTRK în direcția graniței cu Ucraina. Acest lucru a fost raportat luni, 28 martie, de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 13:35 Guvernatorul regiunii Harkov, Oleg, Sinegubov, anunță că orașul a fost lovit de 200 de ori, în ultimele 24 de ore. Atacurile au venit din partea artileriei, dar au fost folosite și sistemele de lansare de rachete.

O întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean Volodimir Zelensky ar fi contraproductivă dacă scopul ar fi doar un schimb de opinii. Acest lucru a fost declarat luni, 28 martie, de ministrul rus de externe Serghei Lavrov într-un interviu acordat presei sârbe.

Statul major al forțelor armate ale Ucrainei raportează luni, 28 martie, pierderile provocate trupelor rusești. Potrivit autorităților ucrainene, în 33 de zile Rusia a pierdut 17 000 de soldați, 586 tancuri și 1 694 de vehicule blindate.

UPDATE 12:00 Primarul Mariupolului solicită evacuarea completă a orașului, scrie presa ucraineană. Vadim Boicenco, primarul din Mariupol, a declarat că aproximativ 160 000 de civili sunt blocați în oraș fără apă, mâncare, medicamente sau curent electric.

The streets of Mariupol is just one giant cemetery among ruins now.

Just over a month ago, this was one of Ukraine’s fastest-developing cities. I was very impressed by the progress achieved in the last 6 years.

Now Russia has come. pic.twitter.com/IxGKMWHotI