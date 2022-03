LIVE TEXT/ A 28-a zi de război în Ucraina. Guvernul SUA anunță oficial că forțele rusești au comis crime de război în Ucraina

Miercuri, 23 martie, este a 28-a zi de război în Ucraina. Trupele ruse continuă bombardamentele în mai multe regiuni din Ucraina. La Mariupol, militarii ruși au continuat să atace cu focuri de artilerie, dar și cu lovituri de la mare distanță.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 21:57 Orașul Mariupol este distrus aproape în întregime de trupele ruse. Este necesară evacuarea tuturor civililor din oraș, anunță Irina Vereshchuk, viceprim-ministră, ministră a reintegrării teritoriilor ocupate temporar.

UPDATE 21:29 64 de atacuri asupra unor unități sanitare din Ucraina au fost efectuate de la începerea invaziei militare ruse, a anunțat miercuri, 23 martie, Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

UPDATE 20:48 Guvernul SUA a declarat miercuri, 23 martie, că forțele rusești au comis crime de război în Ucraina. Potrivit unei declarații oficiale a Departamentului de Stat al SUA, președintele rus Vladimir Putin a lansat „un război neprovocat și nedrept" și a dezlănțuit „o violență necruțătoare care a provocat moarte și distrugere în toată Ucraina".

UPDATE 19:36 Compania elvețiană de produse alimentare Nestle a anunțat suspendarea mărcilor KitKat și Nesquik în Rusia, scrie publicația independentă din Federația Rusă Novaya Gazeta.

Compania a menționat că va transfera toate profiturile către organizațiile de ajutor umanitar. Organizația a mai subliniat că nu intenționează să facă profit în Rusia și nici să plătească taxe în țară.

Linia de produse Nestlé include peste două mii de mărci, inclusiv marca Nescafe.

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelensky a făcut un apel către mai multe companii care au rămas în Rusia după ce ultima a invadat Ucraina și a acuzat compania Nestle că nu se ridică la sloganul său „Mâncare bună, viață bună”.

Compania a declarat că a oprit exporturile și importurile neesențiale din Rusia, a oprit orice publicitate și a suspendat investițiile de capital. De asemenea, a spus că nu a făcut profit în Rusia.

„Suntem alături de poporul Ucrainei și de cei 5.800 de angajați de acolo”, a spus compania.

UPDATE 19:18 Președintele Consiliului European, Charles Michel, a afirmat într-un interviu pentru CNN că Uniunea Europeană „trebuie să fie inteligentă în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei”, menționând că UE „trebuie să ne asigure că Putin va fi învins”.

Președintele Consiliului European a declarat că a vorbit cu Zelensky și cu Putin de mai multe ori de când Rusia a invadat Ucraina, sperând să îi ajute să ajungă la „o încetare a focului și la o cale sinceră pentru a negocia”.

Michel a discutat, de asemenea, despre sancțiuni, afirmând că Uniunea Europeană „trebuie să fie inteligentă” în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a fost invitat de către Charles Michel să se adreseze Consiliului European în cadrul unui summit care va avea loc săptămâna aceasta.

UPDATE 18:44 Suedia va furniza Ucrainei încă 5000 de arme antitanc pentru a lupta împotriva invaziei ruse, a declarat miercuri, 23 martie, ministrul suedez al Apărării.

UPDATE 18:13 Utilizarea armelor chimice de către Rusia ar fi cu totul inacceptabilă și ar schimba total natura conflictului ruso-ucrainean, a declarat miercuri secretarul al NATO, Jens Stoltenberg, scrie CNN.

Șeful NATO a avertizat că folosirea armelor chimice ar fi o „încălcare flagrantă a dreptului internațional având consecințe de mare amploare”.

Stoltenberg a acuzat China că oferă sprijin politic și că „împrăștie minciuni flagrante și dezinformare” și a spus că rolul Beijingului în invazie va fi abordat la summitul NATO care va avea loc joi.

El a spus că China a pus sub semnul întrebării dreptul națiunilor independente de a-și alege propria cale, adăugând că alianța este îngrijorată că Beijingul ar putea oferi „sprijin material pentru invazia rusă”.

Stoltenberg a cerut ca Belarusul să pună capăt și „complicității sale în invazia lui Putin” și a avertizat că deciziile luate la summitul de mâine vor avea „implicații de mare anvergură”.

UPDATE 18:04 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a cerut miercuri, 23 martie, autorităților franceze să furnizeze Kievului mai mult armament și să pregătească noi sancțiuni economice împotriva Federației Ruse.

UPDATE 17:36 Evacuarea civililor din Mariupol la Berdyansk a fost întreruptă. Potrivit Consiliului Local Berdyansk, convoiul de autobuze cu civili nu a intrat în oraș.

Orașul Berdiansk a fost asediat de forțele rusești. La intrările în oraș există puncte de control ale armatei ruse, scrie novosti.dn.ua.

UPDATE 17:28 Politicianul rus Anatoly Chubais a demisionat din funcția de reprezentant special al președintelui rus ,Vladimir Putin, pentru relațiile cu organizațiile internaționale pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și a părăsit Rusia din cauza războiului declanșat în Ucraina.

UPDATE 17:00 Summitul liderilor NATO, care va avea loc la Bruxelles pe 24 martie, va conveni asupra dotării Ucrainei cu echipamente de protecție împotriva amenințărilor chimice, biologice, radiologice și nucleare. Despre asta a anunțat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în cadrul unui briefing.

UPDATE 16:42 Compania aeriană vietnameză Vietnam Airlines a informat miercuri despre suspendarea zborurilor pe ruta dintre Hanoi și Moscova. Zborurile nu vor mai fi operate începând de vineri, 25 martie.

UPDATE 16:37 Președintele României Klaus Iohannis va participa joi, 24 martie, la reuniunea extraordinară de la Bruxelles a liderilor NATO, dedicată invadării Ucrainei de către Rusia.

UPDATE 16:30 China se opune excluderii Federației Ruse din summitul G20.

UPDATE 16:10 Rusia comite un „genocid” în Ucraina, a avertizat primarul capitalei ucrainene Kiev, Vitali Kliciko, în timpul unei videoconferinţe cu oficialii oraşului german München, pe care i-a îndemnat să facă presiuni asupra guvernului federal pentru a tăia toate legăturile economice cu Rusia, scrie Unian.

„Nu putem număra cadavrele. Este un coşmar ceea ce se întâmplă aici”, a denunţat Kliciko.

În acest context, un cartier rezidenţial din nord-vestul Kievului a fost miercuri dimineaţă ţinta unui bombardament rusesc, soldat cu patru răniţi şi care a avariat mai multe locuinţe, conform unor surse concordante.

UPDATE 16:00 Ministerul de Externe din Belarus a declarat că numărul diplomaților ucraineni din Belarus va fi redus și că aceștia trebuie să părăsească teritoriul republicii în termen de 72 de ore.

UPDATE 15:14 Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba a solicitat miercuri, 23 martie, Occidentului sancționarea „propagandiștilor televiziunii ruse".

UPDATE 15:00 Negocierile dintre Ucraina și Rusia decurg destul de complicat, pentru că partea ucraineană are poziții clare și principiale în cadrul discuțiilor, spune consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Mihail Podolyak.

UPDATE 14:40 Rusia va transfera plățile pentru livrările de gaz către Europa în ruble. Preşedintele rus Vladimir Putin anunţă miercuri că Rusia nu va mai accepta plăţi în dolari sau în euro în contul livrărilor de de gaze naturale către Uniunea Europeană (UE) şi le dă un termen de o săptămână autortăţilor ruse să implementeze un nou sistem de plată în ruble.

UPDATE 14:30 Uniunea Europeană a aprobat un acord cu Ucraina care va permite ca informații secrete, cum ar fi imagini din satelit, să fie partajate oficial cu Kievul.

UPDATE 14:10 Protest anti-război în Energodar, oraș ocupat de militarii ruși. Mai mulți ucraineni au ieșit în stradă și cer oprirea războiului.

UPDATE 14:05 Presa din Kiev și cea din Sevastopol scrie că, la 22 martie, la Mariupol a murit Alexei Șarov – comandantul brigăzii 810 a flotei ruse din Marea Neagră, care staționa la Sevastopol.

UPDATE 14:00 Președintele Ucrainei Volodimir Zelensky a cerut miercuri, 23 martie, Japoniei să impună embargo în comerțul cu Federația Rusă. Zelensky a îndemnat parlamentarii japonezi să crească presiunea sancțiunilor asupra Rusiei.

UPDATE 13:40 Polonia expulzează „45 de spioni ruşi care se dau drept diplomaţi”, anunţă miercuri ministrul polonez de Interne Mariusz Kaminski, relatează RT.

„În mod întru totul coerent şi hotărât, destructurăm reţeaua serviciilor speciale ruse din ţara noastră”, subliniază într-un mesaj postat pe Twitter ministrul polonez.

UPDATE 13:35 Kremlinul a declarat că propunerea Poloniei de a trimite o misiune NATO de menținere a păcii în Ucraina ar fi „foarte nesăbuită și extrem de periculoasă". Trimiterea unor forțe de menținere a păcii în Ucraina de către statele membre NATO ar duce la o ciocnire directă între forțele Alianței Nord-Atlantice și forțele armate ale Rusiei, a declarat miercuri ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

UPDATE 13:23 Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării ucrainean au anunțat miercuri că angajații serviciilor speciale ruse poartă „conversații individuale" cu membrii armatei din Belarus.

UPDATE 13:00 Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe Maria Zaharova a declarat că Moscova și Kievul au făcut până acum două schimburi de prizonieri, scrie Interfax. Zaharova a acuzat că, de fapt, Ucraina ar împiedica evacuarea civililor, susținând că mulți dintre ucraineni ar încerca să ajungă în Rusia.

UPDATE 12:48 Rusia spune că scopul principial al „operațiunii speciale" pe care a început-o pe 24 februarie curent în Ucraina este protejarea locuitorilor din Donețk și Lugansk. Jurnaliștii de la Novaya Gazeta, publicație independentă din Rusia, au reușit să discute cu unii oameni din Donețk și Lugansk despre mobilizarea generală din cele două regiuni, dar și despre ce cred oamenii de acolo despre evenimentele care se întâmplă în Ucraina.

UPDATE 12:18 Ministerul Apărării al Federației Ruse va furniza informații suplimentare cu privire la pierderile armatei ruse în timpul „operațiunii militare speciale" din Ucraina, atunci când va considera că este cazul. Declarațiile au fost făcute de către purtătorul de cuvânt al președintelui rus Dmitri Peskov.

UPDATE 12:10 Autoritățile din Ucraina susțin că Putin pregătește „blocarea ieșirii cetățenilor ruși din Crimeea".

UPDATE 12:00 Potrivit autorităților ucrainene, în 28 de zile Rusia a pierdut 15 600 de soldați, 517 tancuri și 1 578 de vehicule blindate.

UPDATE 11:27 Adresându-se Parlamentului italian, premierul italian Mario Draghi a declarat că președintele rus Vladimir Putin nu pare să fie interesat de un acord de încetare a focului care ar putea permite reușita negocierilor pentru încheierea conflictului. Draghi a îndemnat China să nu sprijine Rusia și să își unească eforturile pentru a aduce pacea în Ucraina, scrie The Guardian.

UPDATE 11:16 Solistul ucrainean al trupei „Okean Elzy", Svyatoslav Vakarchuk, s-a înscris în Forțele Armate ale Ucrainei. Conducerea Forțelor Armate a început deja „să-l instruiască„ pe Vakarchuk, care, odată cu înrolarea sa, a început să inspire soldații ucraineni cu piesele sale.

UPDATE 11:14 Contul de Instagram al Svetlanei Loboda, interpreta născută în Ucraina, dar care și-a construit cariera muzicală în Federația Rusă, a fost blocat pe teritoriul Ucrainei. Astfel, artista a pierdut un număr mare de abonați, ceea ce înseamnă că veniturile sale din Instagram vor scădea considerabil.

UPDATE 10:50 Ministerul britanic al Apărării susține că trupele rusești se deplasează din nord (Harkov) și sud (Mariupol) pentru a „încercui forțele ucrainene în estul țării”. Între timp, luptele din nord – care vizează capturarea capitalei Kiev – rămân „în mare măsură statice”, precizează ministerul.

