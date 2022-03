LIVE TEXT/ A 22-a zi de război în Ucraina. Ministerul ucrainean de Interne: Trupele ruse au atacat mai multe orași din apropierea Kievului

Joi, 17 martie, este a 22-a zi de război în Ucraina. Autoritățile ucrainene anunță că au fost deschise alte nouă coridoare umanitare pentru evacuarea civililor din zonele afectate de război. Deocamdată, Rusia și Ucraina nu au reluat negocierile privind încetarea acțiunilor militare.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Miercuri, 16 martie

LIVE TEXT:

UPDATE 21:31 Liderul cecen Ramzan Kadîrov declară că ”o mie” de voluntari ceceni sunt pe drum pentru a lupta în Ucraina. Detalii aici

UPDATE 21:13 Trupele ruse au atacat mai multe orașe din apropierea Kievului, anunță Ministerul ucrainean al Afacerilor Interne.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, armata rusă a tras în una dintre întreprinderile de stat din Irpen din „Grads”, podul a fost distrus. Sunt specificate date privind numărul victimelor.

UPDATE 21:10 Președintele american Joe Biden declară joi, 17 martie, despre liderul de la Kremlin că este un „ucigaș pur” și un „dictator criminal”. Detalii aici

UPDATE 21:06 Adjunctul comandnatului Gărzii Naţionale ruse, generalul Roman Gavrilov, a fost arestat de Serviciile ruse de securitate (FSB), potrivit jurnalistului de investigaţie Christo Grozev, care citează trei surse independente. Detalii aici

UPDATE 20:30 Un copil de 2 ani a murit și patru oameni au fost răniți după ce trupele ruse au bombardat satul Novi Petrivtsi, situat la nord de capitala Kiev, a anunțat poliția regională, potrivit presei ucrainene.

⚡️Two-year-old killed, 4 people injured in Russian artillery attack in Novi Petrivtsi village, Kyiv Oblast.



The March 17 strike destroyed a multistoried building and damaged multiple houses, Kyiv Oblast Police reported.



Photo: Kyiv Oblast Police/Facebook pic.twitter.com/VpA6kRIkDc — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 17, 2022

UPDATE 20:00 CSE a decis instituirea a două centre provizorii noi pentru gestionarea fluxurilor de refugiați. Acestea vor activa la Giurgiulești, Cahul și Pârlița, Fălești. Ambele structuri vor fi administrate de către Ministerul Afacerilor Interne.

UPDATE 19:49 Consiliul Europei își suspendă relațiile cu Belarus

UPDATE 19:30 Grupul de hackeri Anonymous, care a declarat război regimului lui Putin, anunţă joi, 17 martie, că a spart serverele Serviciului rus de securitate (FSB), serviciile secrete ruse. Detalii aici

UPDATE 18:45 Autoritățile din Mariupol spun că aproximativ 30 000 de oameni au părăsit orașul până acum.

Oraşul-port din sudul Mariupol a fost puternic vizat de bombardamentele ruseşti în ultimele două săptămâni şi se estimează că peste 30 000 de persoane au reuşit să fugă deja, transmite BBC. Cel puţin 2.400 de civili au fost ucişi până acum în oraş, spun oficialii ucraineni.

UPDATE 18:05 Un incendiu a izbucnit în orașul Harkov în urma atacurilor ruse.

UPDATE 17:46 Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a decis joi, 17 martie, să suspende toate relațiile cu Belarus ca urmare a „participării active a acestei țări la agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei”. Detalii aici

UPDATE 17:26 Șeful Administrației Regionale din Cernihiv, Viacheslav Chaus, a declarat, citat de Reuters, că 53 de civili au fost uciși în ultimele 24 de ore, în urma bombardamentelor intense asupra orașului.

UPDATE 17:21 Consilierul președintelui Ucrainei: „O întâlnire între Putin și Zelensky ar putea avea loc în următoarele câteva săptămâni”. Detalii aici

UPDATE 17:20 Șeful delegației ucrainene pentru negocierile cu rușii oferă detalii despre discuțiile purtate până acum: „Poziția Rusiei în negocierile cu Ucraina „s-a înmuiat” brusc. Acum judecă lumea din jurul lor mai obiectiv și se comportă… corect”. Detalii aici

UPDATE 17:10 Liderul de la Kremlin îndeamnă marile companii rusești „să nu se teamă și să înceapă să lucreze în Crimeea”. Detalii aici

UPDATE 16:50 Băncile elvețiene dețin 213 miliarde de dolari din banii clienților ruși în conturi offshore. Detalii aici

UPDATE 16:45 Statele Unite ale Americii (SUA) vor trimite Ucrainei 100 de drone kamikaze de tip Switchblade în cadrul ajutorului militar suplimentar de 800 de milioane de dolari, anunţat de către preşedintele Joe Biden, scrie Politico.

Republicanul Michael McCaul din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei a declarat pentru NatSec Daily că SUA vor trimite Ucrainei 100 de drone de tip Switchblade sau kamikaze fabricate în SUA.

UPDATE 16:20 NATO nu va interveni cu forță militară în războiul din Ucraina, a declarat joi, 17 martie, cancelarul german Olaf Scholz în cadrul unei conferințe de presă comună cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, scrie CNN.

„Datoria principală a alianței este să asigure siguranța tuturor membrilor. Soarta oamenilor din Ucraina ne îngrijorează profund. Putin aduce suferință și moarte pentru oamenii din Ucraina (…). Suntem alături de Ucraina”, a spus Scholz.

UPDATE 16:15 Operațiunea militară specială a Forțelor Armate ale Federației Ruse în Ucraina nu are ca scop distrugerea statalității Ucrainei, înlăturarea actualului președinte și nu vizează populația civilă. Declarațiile au fost făcute joi, 17 martie, de către purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, scrie Tass.

„Voi sublinia încă o dată ceea ce nu vor să vadă nici mass-media occidentală, nici măcar establishmentul occidental: această operațiune militară specială nu este îndreptată împotriva populației civile, nu urmăreşte scopul de a ocupa teritoriul ţării, de a-i ruina statalitatea sau de a-l îndepărta pe actualul preşedinte. Continuăm să spunem asta la nesfârşit”, a declarat Maria Zaharova.

UPDATE 16:02 Familiile din R. Moldova care găzduiesc refugiații din Ucraina pot beneficia de ajutor din partea statului sub formă de produse alimentare, produse de igienă sau medicamente. Pentru a primi acest ajutor, cetățenii pot apela la linia fierbinte 0-800-800-11, unde solicitarea este recepționată și transmisă mai departe către voluntari pentru a fi procesată.

Potrivit ministrului Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, familiile moldovenilor care găzduiesc refugiații din Ucraina „vor beneficia și de o indemnizație din partea ONU”.

UPDATE 15:48 În Merefa, regiunea Harkov, în urma bombardamentelor rusești au murit 21 de persoane. 25 de persoane sunt rănite – multe în stare gravă. Detalii aici

UPDATE 15:46 UNIAN a întocmit o listă cu iahturile pe care oligarhii ruși le-au pierdut în urma sancțiunilor impuse de UE, după invazia Rusiei împotriva Ucrainei. FOTO aici.

UPDATE 15:22 Kremlinul a declarat că nu se va conforma ordinului Curții Internaționale de Justiție de la Haga prin care i s-a cerut Rusiei să suspende ofensiva în Ucraina. Declarația a fost făcută de Dmytro Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, scrie Interfax.

„Nu, nu putem lua în considerare această decizie. Nu poate exista un acord”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

UPDATE 14:29 Ministerul Sănătății al R. Moldova anunță că primii șase lucrători medicali refugiați din Ucraina, dintre care patru medici și două asistente medicale, urmează să fie angajați în instituții medico-sanitare publice, atât republicane, cât și raionale.

„Ministerul Sănătății a eliberat joi, 17 martie, avize de permisiune pentru angajarea lor pe perioada stării de urgență, după ce pe parcursul săptămânii curente au parvenit cereri în acest sens de la conducătorii instituțiilor medico-sanitare”, anunță Ministerul Sănătății într-un comunicat de presă.

UPDATE 14:28 Forțele armate ale Ucrainei au eliberat satul Posad-Pokrovskoe, regiunea Herson și au învins coloana de invadatori.

UPDATE 13:30 Negocierile dintre delegațiile ruse și ucrainene pentru a rezolva situația din Ucraina vor continua joi, 17 martie, a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, scrie TASS.

„Negocierile ar trebui să continue astăzi. Nu știu dacă sunt deja în desfășurare sau nu, dar ar trebui să meargă într-o direcție sau alta astăzi”, a spus Peskov.

UPDATE 13:20 Prizonierii ruși capturați de către forțele armate ucrainene au cerut posibilitatea de a fi auziți de lumea întreagă și de a dezminți propaganda rusească. Astfel, au fost organizate mai multe conferințe de presă, în cadrul cărora prizonierilor li s-a oferit șansa să se expună și să răspundă la întrebările presei.

UPDATE 12:58 Procurorii polonezi au colectat peste 300 de declarații ale martorilor în cadrul unei anchete privind presupusele crime de război comise în timpul ofensivei Rusiei în Ucraina, a declarat miercuri, 16 martie, ministrul polonez al justiției, scrie Reuters.

„Au fost deja colectate peste 300 de declarații ale martorilor, care descriu crime și fapte specifice care au legătură cu atacul Rusiei asupra Ucrainei”, a declarat ministrul polonez al justiției, Zbigniew Ziobro, în timpul unei conferințe de presă comune cu procurorul-șef al Curții Penale Internaționale, Karim Khan.

UPDATE 11:55 Primarul Kievului, Vitali Kliciko a îndemnat locuitorii din Kiev să nu neglijeze semnalele de alarmă și să meargă imediat la adăpost.

UPDATE 11:44 Ministerul rus de Externe susține că este inacceptabil amendamentul aprobat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei prin care „Transnistria a fost recunoscută drept zonă de ocupație rusă”, transmite RIA Novosti pe Telegram.

Totodată, potrivit sursei citate, Ministerul rus de Externe a declarat că „Rusia este pregătită să discute cu R. Moldova despre reglementarea transnistreană, dar până atunci mai este mult timp”.

UPDATE 11:42 Institutul pentru Studii de Război (ISW) anunță că forțele ruse se confruntă cu dificultăți crescânde pentru a înlocui pierderile de luptă din Ucraina. Astfel că, eforturile Rusiei de a desfășura forțe din Armenia, Georgia și unități de rezervă din Districtul Militar de Est nu vor oferi forțelor ruse din jurul Kievului puterea de luptă necesară pentru a finaliza încercuirea orașului în termen scurt.

Harta războiului din Ucraina.

Sursa foto: ISW

UPDATE 11:05 Ministerul ucrainean al Apărării anunță că, de la începutul invaziei ruse și până în prezent, aproximativ 14.000 de militari ruși au fost uciși pe teritoriul Ucrainei. Autoritățile din țara vecină anunță că, militarii ucraineni au reușit să distrugă 444 de tancuri, 1.435 de blindate, 201 de sisteme de artilerie și 86 de avioane rusești.

Totodată, au fost distruse și 108 de elicoptere, trei bărci și 864 de vehicule ale armatei Rusiei.

UPDATE 10:50 Șeful Administrației Regionale din Lugansk, Serghei Gaidai, insistă pe instituirea regimului de încetare a focului „pentru salvarea regiunii de la o catastrofă umanitară”.

„Ieri, în unele localități am reușit să restabilim furnizarea curentului electric și a gazelor naturale, dar asta nu este suficient. Din cauza bombardamentelor, nu este posibilă restabilirea liniilor electrice pentru a furniza energie electrică localităților Rubijne, Popasna și Severodonețk. (…) Cerem Rusiei instituirea „regimului de tăcere” pentru a salva regiunea de la o catastrofă umanitară și pentru a repara infrastructura critică”, se arată în mesajul șeful Administrației Regionale din Lugansk, Serghei Gaidai.

Potrivit Administrației Regionale din Lugansk, 103.490 de consumatori sunt fără curent electric.

UPDATE 10:15 Adăpostul anti-bombă al Teatrului Dramatic din orașul Mariupol a rezistat atacului aerian rusesc. Anunțul a fost făcut de deputatul ucrainean Serhiy Taruta, care a precizat că oamenii au supraviețuit.

„După o noapte cumplită de nesiguranță, în dimineața celei de-a 22-a zile de război, în sfârșit o veste bună de la Mariupol! Adăpostul anti-bombă a rezistat”, a spus el.

UPDATE 9:58 Primarul orașului Melitopol, Ivan Fedorov, care a fost răpit de forțele ruse în urmă cu cinci zile, a înregistrat un mesaj în care mulțumește locuitorilor orașului și președintelui țării pentru lupta pentru apărarea țării.

UPDATE 9:50 Oficiul procurorului general al Ucrainei, anunță că, de la începutul invaziei ruse și până în prezent, perioada 24 februarie – 17 martie 2022, în Ucraina au murit 108 copii, iar peste 120 au fost răniți.

UPDATE 9:25 În timpul războiului împotriva Ucrainei, Rusia a pierdut o treime din avioanele sale, spune consilierul ministrului ucrainean de Interne, Vadim Denisenko, transmite presa ucraineană.

UPDATE 9:23 Viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereșciuk, a anunțat că pentru ziua de joi, 17 martie, în Ucraina vor fi deschise nouă coridoare umanitare pentru evacuarea civililor din regiunile afectate de război.

UPDATE 9:15 China ar fi încercat să prevină un atac rusesc asupra Ucrainei dacă ar fi știut despre planurile Moscovei. Acest război nu aduce beneficii Republicii Populare Chineze, susține ambasadorul Chinei în SUA, Qin Gang, scrie unian.net.

UPDATE 8:44 Peste trei milioane de ucraineni și-au părăsit țara din cauza războiului, anunță secretarul general al ONU, António Guterres.

More than 3 million Ukrainian refugees have fled their country.



The people of Ukraine desperately need peace.



And the people around the world demand it.



Russia must stop this war now. — António Guterres (@antonioguterres) March 16, 2022

UPDATE 8:19 Șeful Administrației Regionale de Stat din Lugansk, Serghei Gaidai, a declarat că în noaptea de 17 martie, orașele Rubijne, Popasna și Severodonețk au fost bombardate de trupele ruse.

Cel puțin 27 de case au ars în Rubijne. Alte cinci incendii au fost înregistrate în Popasna, iar unul la Severodonețk. Informațiile despre răniți sau morți se precizează, anunță șeful Administrației Regionale de Stat din Lugansk.

UPDATE 7:36 Canada a interzis avioanelor belaruse să intre în spațiul aerian al țării.

Această restricție fac parte dintr-o serie de măsuri economice canadiene împotriva aliatului Rusiei.

Effective immediately, and until further notice, all aircraft directly or indirectly owned, registered, chartered, leased, operated or controlled by a citizen of either the

Russian Federation or of Belarus, are prohibited from entering, exiting or overflying Canadian airspace — Transport Canada (@Transport_gc) March 16, 2022

UPDATE 7:18 În Merefa, regiunea Harkov, în urma bombardamentelor rusești, au fost distruse o școală și un centru cultural, iar clădirile rezidențiale au fost avariate, anunță primarul localității Veniamin Sitov.

Sunt victime în rândul militarilor, printre civili nu există victime.

UPDATE 6:47 La Kiev, resturile unei rachete doborâte au căzut pentru un bloc de locuințe. Clădirea a luat foc, iar etajele superioare ale clădirii s-au prăbușit. Un om a murit, alți trei au fost răniți, iar 30 au fost evacuați, anunță Ministerul Situațiilor de Urgență.

Potrivit autorităților ucrainene, totul s-a fi întâmplat la ora 5:02.

ZdG a oglindit fiecare zi a războiului din Ucraina. Vedeți, mai jos, cronologia fiecărei zile de război.

