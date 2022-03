LIVE TEXT/ A 21-a zi de război în Ucraina. Curtea Internațională de Justiție de la Haga ordonă Rusiei să suspende invadarea Ucrainei. Primarul orașului Melitopol a fost eliberat de armata rusă

Miercuri, 16 martie, este a 21-a zi de război în Ucraina. Miercuri noaptea, sirenele de raid aerian au pornit din nou în Kiev, Odesa, Harkov, relatează presa locală. În Harkov, în urma bombardamentelor a fost înregistrată o explozie puternică. A patra rundă de negocieri dintre Moscova și Kiev privind încetarea focului, care a început luni 14 martie, va continua și miercuri, 16 martie.

Curtea Internațională de Justiție de la Haga se va pronunța miercuri, 16 martie, în cazul acuzațiilor de genocid aduse de Ucraina împotriva Federației Ruse.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 21:17 Președintele american Joe Biden a declarat miercuri, 16 martie, că SUA vor oferi un ajutor suplimentar de 800 de milioane de dolari Ucrainei, care include drone și sisteme antiaeriene. Detalii aici.

UPDATE 20:35 Autoritățile croate au confiscat mega iahtul Royal Romance de 200 de milioane de dolari care aparține lui Viktor Medvedciuk, politician ucrainean care are legături strânse cu președintele rus Vladimir Putin. Detalii aici.

UPDATE 20:08 Primarul orașului Melitopol, Ivan Fedorov, care pe 11 martie curent a fost răpit de armata rusă, a fost eliberat, transmite NEXTA.

UPDATE 19:43 Trupele ruse au bombardat clădirea Teatrului Dramatic, amplasată în centrul orașului ucrainean Mariupol, unde se adăposteau peste 1000 de oameni, anunță serviciul de presă al Consiliului Local Mariupol. Detalii aici.

UPDATE 19:24 Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri, 16 martie, că nu există obstacole în calea unei întâlniri între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean Volodimir Zelensky, dar că o astfel de întâlnire va avea loc doar pentru a încheia un acord. Detalii aici.

UPDATE 19:04 Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga a ordonat miercuri, 16 martie, Rusiei să suspende invadarea Ucrainei. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a cerut Rusiei să se conformeze „imediat” deciziei Curții de la Haga.

„Federaţia Rusă trebuie să suspende imediat operaţiunile militare pe care le-a început la 24 februarie 2022 pe teritoriul ucrainean”, a transmis Joan Donoghue, judecătoarea preşedintă a Curții, al cărei sediu este la Haga. Curtea de la Haga a luat decizia cu 13 voturi pentru și 2 voturi împotrivă.

CIJ anunță că Rusia trebuie de asemenea să garanteze că toate forţele aflate sub controlul său sau pe care le susţine nu mai continuă operaţiunea militară. Detalii aici.

UPDATE 17:33 Armata ucraineană anunță că nave ruse de război de la Marea Neagră au bombardat zona de coastă, în apropierea oraşului Odesa. Detalii aici.

UPDATE 16:55 Aproximativ 4,4 mii de oameni, dintre care peste o mie sunt copii, au sosit la Zaporojie din Mariupol, anunță serviciul de presă al Consiliului Local Mariupol, scrie novosti.dn.ua.

UPDATE 16:54 Ucraina și Rusia au redactat o versiune a planului de pace, aceasta include 15 puncte, printre care încetarea focului și retragerea trupelor rusești în cazul în care Kievul „renunță la ambițiile de aderare la NATO” și acceptă o limită asupra forțelor sale armate. Detalii aici.

UPDATE 16:34 Presa rusă scrie că, membrul delegației ucrainene la discuțiile cu Rusia, Mihail Podolyak a anunțat pregătirea documentelor pentru eventuale negocieri directe între Zelensky și Putin.

UPDATE 15:58 Președintele Rusiei, Vladimir Putin, spune că „operațiunea specială” din Ucraina desfășoară cu succes, în conformitate cu toate planurile aprobate inițial.

UPDATE 15:35 Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, s-a întâlnit la Moscova cu omologul său rus, Serghei Lavrov. Întâlnirea are loc în vederea obținerii unui armistițiu în Ucraina.

Potrivit NEXTA, ministrul rus de Externe Lavrov a declarat că Turcia este pregătită să găzduiască o întrevedere între președintele Rusiei Vladimir Putin și președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky.

UPDATE 15:24 Drapelul Rusiei este coborât la Consiliul Europei, după ce țara a fost exclusă din organizație.

UPDATE 15:12 Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, s-a adresat cu un discurs în faţa Congresului SUA.

UPDATE 14:48 Kremlinul susține că, în ciuda sancțiunilor impuse de SUA și Occident, președintele rus Vladimir Putin este deschis pentru discuții cu omologul său american Joe Biden, scrie TASS și CNN.

UPDATE 14:42 Reprezentanții companiei Ukraine International Airlines (UIA) prelungește suspendarea zborurilor regulate și charter către Ucraina până la 16 aprilie 2022. Acest lucru a fost raportat de serviciul de presă al UIA.

UPDATE 14:36 Orașul Harkov continuă să fie atacat de forțele ruse.

UPDATE 14:09 Marina Ovsyannikova reținută luni seara, 14 martie, pentru că a intrat în emisie în direct, la postul public TV din Rusia, Pervîi Kanal, cu un mesaj anti război, a declarat pentru Reuters că este extrem de îngrijorată în ceea ce priveşte siguranţa ei şi speră că protestul faţă de războiului din Ucraina nu a fost în zadar, iar cetăţenii ruşii îşi vor deschide ochii asupra propagandei, transmite Reuters.

UPDATE 14:06 Peste 500 de oameni au murit în urma bombardamentelor lansate în Harkov în cele 21 de zile de război în Ucraina. Datele statistice au fost publicate miercuri, 16 martie, de Serviciul de Stat de Urgență din Ucraina. Detalii aici.

UPDATE 13:45 În fiecare zi, la ora 9:00, în Ucraina va fi ținut un minut de reculegere în memoria celor care au murit pentru apărarea Ucrainei. Un decret în acest sens a fost semnat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

UPDATE 13:33 Școala 66 din Mariupol a fost distrusă în urma bombardamentelor.

UPDATE 13:25 Șeful delegației ucrainene la negocierile cu Federația Rusă, Mihail Podolyak, a venit cu reacție față de declarațiile șefului delegației ruse, Vladimir Medinsky privind „model austriac sau suedez” de neutralitate al Ucrainei.

Potrivit lui Mihail Podolyak, în condițiile actuale, când Ucraina este atacată de Rusia, poate fi discutat doar un „model ucrainean” de neutralitate care să presupună „garanții de securitate” pentru Ucraina.

UPDATE 13:10 Jurnalista Oleksandra „Sasha” Kuvshynova și cameramanul Pierre Zakrzewski care relatau pentru postul american de televiziune Fox News au fost uciși luni, 14 martie, în Ucraina. Kuvshynova avea 24 de ani iar Zakrzewski 55 de ani, scrie CNN.

UPDATE 13:02 Presa din Ucraina susține că trpee ruse au împușcat civilii care ar fi stat în rând la magazin ca să-și cumpere pâine.

UPDATE 13:02 Premierii Republicii Cehe, Poloniei şi Sloveniei, care s-au deplasat marți la Kiev pentru discuta cu președintele Volodimir Zelensky, au revenit în Polonia. Cei trei premieri au vizitat Kievul în semn de sprijin al Uniunii Europene pentru Ucraina.

