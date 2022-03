LIVE TEXT/ A 20-a zi de război. Noi explozii la Kiev și Harkov. Zelensky a prelungit legea marțială cu încă 30 de zile. Un bloc cu 9 etaje a fost bombardat în Kiev

Este a douăzecea zi de război în Ucraina. În noaptea de 14 spre 15 martie, mai multe explozii au avut loc în Kiev și Harkov. SUA au avertizat luni că vor exista „consecinţe” pentru China dacă va oferi ajutor Rusiei, subliniind totodată că Beijingul „poate face mai mult decât orice altă ţară” pentru a pune capăt invaziei ruse în Ucraina. Statele UE au convenit asupra unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. UE blochează importurile de oțel și fier din Federația Rusă.

Curtea Internațională de Justiție de la Haga se va pronunța miercuri, 16 martie, în cazul acuzațiilor de genocid aduse de Ucraina împotriva Federației Ruse.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Luni, 14 martie.

LIVE TEXT:

UPDATE 08:57 Un bloc cu 9 etaje a fost bombardat în Kiev. O persoană a fost rănită și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, scrie novosti.dn.ua.

UPDATE 08:40 Președintele american Joe Biden anunță că SUA vor trimite bani, mâncare și ajutoare pentru a salva viețile ucrainenilor. Detalii aici.

„Ne vom asigura că Ucraina are arme să se apere împotriva forțelor rusești invadatoare. Vom trimite bani, mâncare și ajutoare pentru a salva viețile ucrainenilor. Vom primi refugiații ucraineni cu brațele deschise”, a spus Biden într-o postare pe Facebook.

UPDATE 08:15 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a prelungit legea marțială cu încă 30 de zile, transmite NEXTA.

Zelenskyy extends martial law in #Ukraine for another 30 days pic.twitter.com/x4781hdVJ2