Este a douăzecea zi de război în Ucraina. În noaptea de 14 spre 15 martie, mai multe explozii au avut loc în Kiev și Harkov. SUA au avertizat luni că vor exista „consecinţe” pentru China dacă va oferi ajutor Rusiei, subliniind totodată că Beijingul „poate face mai mult decât orice altă ţară” pentru a pune capăt invaziei ruse în Ucraina. Statele UE au convenit asupra unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. UE blochează importurile de oțel și fier din Federația Rusă.

Curtea Internațională de Justiție de la Haga se va pronunța miercuri, 16 martie, în cazul acuzațiilor de genocid aduse de Ucraina împotriva Federației Ruse.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 19:30 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că, continuă luptele pentru eliberarea orașului Mariupol. În regiunea Lugansk, în timpul zilei, armata Ucrainei a distrus mai multă tehnică militară a trupelor ruse.

Armata rusă continuă să efectueze lovituri cu rachete și bombe asupra infrastructurii critice a Ucrainei, a civililor, a zonelor rezidențiale, a școlilor și a grădinițelor, anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 19:15 Premierul britanic Boris Johnson a anunţat marţi peste 100 de mii de oameni și organizații din Marea Britanie doresc să ofere locuințe pentru refugiații din Ucraina.

