LIVE TEXT/ A 20-a zi de război în Ucraina. Cel puțin 19 persoane au fost ucise în atacul aerian asupra turnului de televiziune din Rivne

Este a douăzecea zi de război în Ucraina. În noaptea de 14 spre 15 martie, mai multe explozii au avut loc în Kiev și Harkov. SUA au avertizat luni că vor exista „consecinţe” pentru China dacă va oferi ajutor Rusiei, subliniind totodată că Beijingul „poate face mai mult decât orice altă ţară” pentru a pune capăt invaziei ruse în Ucraina. Statele UE au convenit asupra unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. UE blochează importurile de oțel și fier din Federația Rusă.

Curtea Internațională de Justiție de la Haga se va pronunța miercuri, 16 martie, în cazul acuzațiilor de genocid aduse de Ucraina împotriva Federației Ruse.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 12:45 Cel puțin 19 persoane au fost ucise în atacul aerian asupra turnului de televiziune din Rivne. Nouă persoane au fost rănite. Anunțul a fost făcut de șeful Administrației Militare Regionale Rivne, Vitaliy Koval, scrie novosti.dn.ua.

UPDATE 12:33 Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a transmis marți, 15 martie, un mesaj de mulțumire jurnalistei Marina Ovsyannikova reținută luni seara, 14 martie, pentru că a intrat în emisie în direct, la postul public TV din Rusia, Pervîi Kanal, cu un mesaj anti război. Detalii aici.

UPDATE 12:23 După mai bine de 12 ore în care avocații nu au știut nimic de ea, jurnalista Marina Ovsyannikova reținută luni seara, 14 martie, pentru că a intrat în emisie în direct, la postul public TV din Rusia, Pervîi Kanal, cu un mesaj anti război a apărut. Jurnalista a fost plasată în arest la domiciliu. Detalii aici.

UPDATE 12:22 Un grup de cetățeni elvețieni a lansat o petiție prin care solicită autorităților retragerea cetățeniei elvețiene a fostei campioane olimpice Alina Kabaeva, despre care presa internațională scrie că ar fi iubita președintelui rus Vladimir Putin. Petiția a fost lansată în contextul ofensivei Rusiei asupra Ucrainei. Detalii aici.

UPADTE 12:20 20 de deputați ai poporului ucrainean, aleși în Rada Supremă, au fugit de războiul din Ucraina și sunt acum în străinătate. Acest lucru a fost anunțat marți de prim-vicepreședintele Radei Supreme, Oleksandr Korniyenko. Detalii aici.

UPDATE 12:19 În Rusia, organizatorii de evenimente mondene au început să interzică invitarea, la concerte, a vedetelor ruse și ucrainene care au vorbit despre războiul din Ucraina și și-au manifestat dezacordul în legătură cu invazia din Ucraina. Detalii aici.

UPDATE 11:39 Un iaht în valoare de aproape 128 de milioane de euro al unui oligarh rus a fost sechestrat luni la Barcelona (Spania) în cadrul sancţiunilor împotriva Rusiei după invadarea Ucrainei, a anunţat premierul spaniol, Pedro Sanchez. Detalii aici.

UPDATE 11:38 Furnizarea Rusiei de gaz către Europa prin conducta Yamal-Europa a fost oprită marți, 15 martie, potrivit datelor operatorului german de conducte Gascade, transmite Reuters. Nu este clar dacă este vorba despre o decizie permanentă a Moscovei în acest sens. Detalii aici

UPDATE 11:08 Cel puţin trei explozii puternice au fost auzite de mai mulţi jurnalişti ai AFP în centrul Kievului, marţi dimineaţa, fără ca originea lor să fie deocamdată cunoscută. Detalii aici.

UPDATE 11:01 Un internat pentru copii cu deficiențe de vedere, un spital și trei școli din orașul regional Rubijne, Ucraina, au fost bombardate de forțele rusești. Detalii aici.

UPDATE 10:59 Prim-miniștrii Poloniei, Cehiei și Slovaciei merg marți, 15 martie, la Kiev pentru a se întâlni cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, în calitate de reprezentanți ai liderilor Uniunii Europene (UE), a anunţat premierul ceh Petr Fiala pe reţele de socializare. Detalii aici.

UPDATE 10:41 Noi imagini din satelit arată dezastrul din Mariupol, sate distruse și câmpuri arse în apropiere de Kiev. Imaginile făcute publice de Maxar Technologies arată distrugerile din zonele afectate de bombardamentele rușilor. Detalii aici.

UPDATE 10:40 Viceprim-ministra, ministra pentru Reintegrarea Teritoriilor Ocupate Temporar ale Ucrainei, Irina Vereșciuk, a declarat că marți, 15 martie, în Ucraine, autoritățile au convenit asupra organizării a nouă coridoare umanitare. Declarațiile au fost făcute de oficiala ucraineană într-un briefing de presă susținut marți dimineață. Detalii aici.

UPDATE 10:37 În regiunea Sumî marți vor fi deschise noi coridoare de evacuare. Evacuarea a început la ora 9 dimineața și va dura până la ora 21:00, scrie unian.net.

UPDATE 10:26 Două persoane au fost ucise într-un atac aerian asupra orașului Jîtomîr din vestul Ucrainei, anunță marți, 15 martie, Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei. Detalii aici.

UPDATE 10:25 De mai bine de 12 ore, avocații nu o găsesc pe jurnalista Marina Ovsyannikova reținută luni seara, 14 martie, pentru că a intrat în emisie în direct, la postul public TV din Rusia, Pervîi Kanal, cu un mesaj anti război.

Jurnaliștii de la Настоящее Время relatează că avocații încă nu au reușit să o găsească pe redactora de la Pervîi Kanal, Marina Ovsyannikova, care a fost reținută în seara zilei de 14 martie după ce a desfășurat un miting împotriva războiului din Ucraina, în timpul emisiei în direct. Detalii aici.

UPDATE 10:00 Premierul rus Mihail Mişustin a semnat luni un decret prin care se interzice exportul de zahăr alb şi zahăr brut, până pe 31 august, şi exportul de cereale (grâu, secară, orz şi porumb), până pe 30 iunie, în Uniunea Economică Eurasiatică (UEE), se arată într-un comunicat al Guvernului. Detalii aici.

UPDATE 09:53 Aeronavele rusești vor fi interzise în spațiul aerian al SUA. Un ordin în acest sens ar urma să fie anunțat în următoarele 24 de ore. Unele zboruri din Rusia către SUA au fost deja anulate, scrie BBC.

UPDATE 09:50 Pentagonul estimează că, în cele 19 zile de la declanșarea invaziei, Rusia a lansat peste 900 de rachete. În ultimele 24 de ore, rușii au reușit să avanseze în zona Donbas. Potrivit Institutului pentru Studii de Război (ISW), în ultimele 24 de ore, trupele ruse au reușit să avanseze în zona Donbas.

Mareșalul britanic Edward Stringer a comentat, într-o analiză pentru Sky News că următoarea fază a războiului din Ucraina pare să fie „efectiv una a terorismului de stat”, Rusia atacând zone civile pentru a forța Ucraina și pe președintele Zelensky să se supună cererilor sale politice. Detalii aici.

UPDATE 09:12 Un acord între Rusia și Ucraina poate fi încheiat în termen de una sau două săptămâni, în cazuri extreme – în mai. Declarația a fost făcută marți, 15 martie, de către consilierul șefului Biroului Președintelui Ucrainei Oleksi Arestovici. Detalii aici.

UPDATE 09:11 Două persoane au fost ucise, iar una a fost spitalizată în urma bombardamentelor lansate de trupele ruse marți dimineața, 15 martie, în Kiev. Detalii aici.

UPDATE 08:57 Un bloc cu 9 etaje a fost bombardat în Kiev. O persoană a fost rănită și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, scrie novosti.dn.ua.

UPDATE 08:40 Președintele american Joe Biden anunță că SUA vor trimite bani, mâncare și ajutoare pentru a salva viețile ucrainenilor. Detalii aici.

„Ne vom asigura că Ucraina are arme să se apere împotriva forțelor rusești invadatoare. Vom trimite bani, mâncare și ajutoare pentru a salva viețile ucrainenilor. Vom primi refugiații ucraineni cu brațele deschise”, a spus Biden într-o postare pe Facebook.

UPDATE 08:15 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a prelungit legea marțială cu încă 30 de zile, transmite NEXTA.

