Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina pare să preia controlul inițiativei strategice și forțează Rusia să relocheze forțele și să redistribuie eforturile ca răspuns la operațiunile contraofensive ucrainene, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 12:20 Rusia continuă să țină patru transportoare de rachete de croazieră Kalibr în serviciu de luptă în Marea Neagră și cinci portavioane Kalibr în Mediterană, potrivit Forțelor Navale ale Armatei Ucrainei.

„În Marea Azov, rușii continuă să controleze căile maritime, păstrând până la 3 nave și bărci în serviciu de luptă”, se arată în nota autorităților maritime ucrainene.

UPDATE 10:25 Trupele ruse continuă să bombardeze așezările din regiunea Donețk. În timpul zilei de joi, 4 august, rușii au ucis șapte civili, iar alte 9 persoane au fost rănite, a anunțat șeful administrației militare regionale din Donețk, Pavel Kirilenko.

„Pe 4 august, rușii au ucis 7 civili din regiunea Donețk – la Toretsk. Încă 9 persoane au fost rănite. În prezent, este imposibil de stabilit numărul exact al victimelor din Mariupol și Volnovas”, a scris Kirilenko.

UPDATE 09:10 În timpul unui atac nocturn asupra suburbiilor din Zaporojie, trupele rusești au lovit un element de infrastructură.

Despre aceasta a anunțat primarul interimar al orașului Zaporozhye Anatoly Kurtev.

„În această seară, în timpul unui raid aerian, invadatorii au bombardat una dintre facilitățile de infrastructură din suburbiile orașului Zaporojie. În urma atacului, echipamentele de producție au fost avariate. Din fericire, nu au fost victime”, a spus el.

UPDATE 08:40 Forțele ruse transferă tot mai mult personal și echipamente către Herson și vestul regiunii Zaporijia în detrimentul eforturilor lor de a pune mâna pe Slovyansk și Siversk, pe care par să le fi abandonat, se menționează în raportul zilnic al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

