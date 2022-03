LIVE TEXT/ A 12-a zi de război în Ucraina. Canada anunță noi sancțiuni în privința a 10 persoane apropiate lui Putin. Negocierile ruso-ucrainene continuă

A început a douăsprezecea zi de confruntări militare între trupele militare ruse și forțele defensive ucrainene. O nouă rundă de negocieri dintre Rusia și Ucraina cu privire la încetarea acțiunilor militare din Ucraina este programată pentru luni, 7 martie. Mai mulți civili au murit în Irpin, după ce trupele ruse au deschis focul asupra oamenilor care încercau să fugă din oraș.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Luni, 7 martie.

LIVE TEXT:

UPDATE 18:58 Vitali Klitschko, primarul Kievului, afirmă că se așteaptă la un atac rusesc „în orice moment”. Fostul campion mondial al greilor a declarat, pentru BFM TV, că deocamdată Kievul rezistă bine dar greul de-abia urmează, iar „luptele pot începe în orice moment”. Detalii aici.

UPDATE 18:47 Rubla rusească a atins un nou minim istoric. Detalii aici.

UPDATE 18:46 Cele 27 de state membre ale UE au convenit luni iniţierea procesului prin care Ucraina, R. Moldova şi Georgia vor putea deveni, în viitor, membre ale blocului comunitar. Decizia vine după ce săptămâna trecută cele trei țări au transmis Bruxellesului cereri de aderare. Detalii aici.

Publicitate

UPDATE 18:04 Canada anunță noi sancțiuni în privința a 10 persoane apropiate președintelui rus Vladimir Putin după ce armata rusă a invadat Ucraina. Detalii aici.

UPDATE 17:34 Oligarhii ruși pierd miliarde de dolari din cauza războiului cu Ucraina, iar cursul de schimb al rublei a scăzut catastrofal, transmite Unian, cu referire la Centrul pentru Contracararea Dezinformarii din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. Detalii aici.

UPDATE 17:32 Comisia Europeană (CE) urmează să înainteze marți, 8 martie, mai multe propuneri pentru ca statele membre ale Uniunii Europene să scape cât mai repede de dependența energetică față de Rusia, a anunțat Ursula von der Leyen, luni, 7 martie. În ciuda anunțului șefei CE, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a atras atenția că importurile energetice din Rusia sunt „esențiale pentru viața cotidiană a cetățenilor europeni”. Detalii aici.

UPDATE 17:19 Rosselhoznadzor a anunțat că, începând cu 5 martie 2022, Rusia reia importul de fructe din cinci țări, printre care și R. Moldova. Potrivit anunțului, exportul va fi reluat „fără a ţine cont de restricțiile impuse anterior întreprinderilor producătoare”. Detalii aici.

UPDATE 17:05 Prima fotografie de la negocierile din Belarus.

UPDATE 16:59 Înainte de a începe a treia rundă de discuții dintre Rusia și Ucraina, negociatorul ucrainean Mykhailo Podolyak a îndemnat Rusia să oprească atacurile asupra civililor.

„În câteva minute vom începe să vorbim cu reprezentanții unei țări care crede serios că violența pe scară largă împotriva civililor este un argument. Demonstrați că nu este cazul”, a spus Podolyak.

UPDATE 16:50 Reprezentanții Guvernului R. Moldova anunță că Agenția Națională Asistență Socială a autorizat 78 de centre de plasament temporar pentru refugiații din Ucraina, cu o capacitate totală de 6.478 locuri, dintre care în jur de 5.100 de locuri sunt ocupate. Detalii aici.

Publicitate

UPDATE 16:44 Delegațiile Federației Ruse și ale Ucrainei au început a treia rundă de negocieri la Ambasada Rusiei în Belarus, scrie agenția rusă TASS.

UPDATE 16:27 Șeful fracțiunii „Servitorul Poporului”, partidul de guvernământ din Ucraina, David Arakhamia, a declarat că în negocierile dintre Ucraina și Rusia pentru a pune capăt războiului, există două probleme principale care nu pot fi depășite – Crimeea și recunoașterea independenței regiunilor Donețk și Lugansk. Detalii aici.

UPDATE 16:23 Președintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat că cererea Ucrainei de aderare la UE va fi discutată în zilele următoare.

„Solidaritatea, prietenia și asistența fără precedent a UE pentru Ucraina sunt de nezdruncinate. Vom discuta cererea de aderare a Ucrainei în zilele următoare”, a spus Charles Michel într-o postare pe pagina sa de Twitter.

The EU’s solidarity, friendship and unprecedented assistance for #Ukraine are unwavering.



We will discuss Ukraine’s membership application in coming days. — Charles Michel (@eucopresident) March 7, 2022

UPDATE 15:44 Delegația ucraineană a ajuns în Belarus pentru negocierile cu delegația rusă.

UPDATE 15:40 Într-un mesaj postat pe Twitter, consilierul președintelui ucrainean Mihail Podolyak acuză Rusia că a distrus peste 200 de școli, 34 de spitale și peste 1500 de clădiri rezidențiale.

Barbarians of the XXI century. Russia damaged/destroyed 202 schools, 34 hospitals, 1500+ residential buildings. 900+ our settlements are completely deprived of light, water, heat. The Russian army doesn’t know how to fight against other armies. But it’s good at killing civilians pic.twitter.com/VAqaIurWN8 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

UPDATE 15:38 Ministerul rus al Apărării anunță că Ucraina nu a îndeplinit condițiile necesare pentru crearea coridoarelor umanitare. Detalii aici

UPDATE 15:30 Avionul fostului președinte al Ucrainei Viktor Ianukovici și cel care ar fi pregătit de Kremlin pentru a fi pus „președinte al Ucrainei”, a aterizat luni, 7 martie, la Minsk. Detalii aici

UPDATE 15:15 O rută de evacuare din Mariupol era „minată”, a afirmat Crucea Roşie internaţională luni, după eşuarea unor tentative pentru evacuarea de civili din acest port asediat din sud-estul Ucrainei, Kievul şi Moscova acuzându-se reciproc de încălcarea condiţiilor de evacuare. Detalii aici

UPDATE 15:10 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord va aloca o sumă suplimentară de 100 de milioane de dolari pentru a ajuta Ucraina. Acest lucru se precizează într-o declarație publicată pe site-ul guvernului britanic. Detalii aici

UPDATE 14:45 Președinta Comisiei Europene Ursula Von der Leyen susține că UE pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, scrie CNN.

Uniunea Europeană pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei din cauza „imprudenței Kremlinului față de cetățeni (inclusiv) femei, copii (și) bărbați”, a declarat luni președinta Comisiei Europene.

Publicitate

UPDATE 14:03 Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, se va întâlni cu omologul ucrainean, Dmytro Kuleba, în Turcia, anunță minsiterul rus de Interne, scrie presa rusă.

UPDATE 14:00 Guvernul rus a adoptat o listă cu statele „neprietenoase” cu Rusia. Din listă fac parte SUA, țările membre UE (inclusiv România), Marea Britanie, Japonia și Ucraina, transmite agenția TASS.

Foto: TASS

UPDATE 13:35 Consilierul președintelui ucrainean Mihail Podolyak anunță că negocierile dintre Rusia și Ucraina vor începe la ora 16:00. Potrivit lui Podolyak, delegația ucrainei a rămas neschimbată, scrie presa ucraineană.

UPDATE 13:29 Rețelele de magazine Linella, Metro și Kaufland organizează campanii umanitare pentru persoanele refugiate din Ucraina. Detalii aici

UPDATE 13:20 Autoritățile ucrainene susțin că primarul din Gostomel a fost ucis de militari ruși în timp ce distribuia pâine și medicamente în oraș. Detalii aici

UPDATE 13:16 Luni dimineață, au avut loc lupte grele în mai multe suburbii din nordul și vestul Kievului, în încercarea armatei ruse de a ajunge în capitala Ucrainei, potrivit oficialilor ucraineni, citați de CNN. Atacuri puternice au loc la Bucha, Gostomel, Vorzel și Irpin. „Ucid deliberat civili”, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

While 🇷🇺 makes the evacuation impossible, Ukrainians are continuing to be responsible for those who they love.



📍Irpin, attempt to create a “green corridor”, 8 civilians were killed, many wounded, including the Mayor of Bucha. pic.twitter.com/dcJBwtycDM — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 7, 2022

UPDATE 12:35 Forțele ruse continuă ofensiva către orașul-port Nikolaev, scrie CNN.

UPDATE 12:30 Guvernul ucranean refuză culoare umanitare către Belarus şi Rusia – propuse de către Moscova în vederea unei evacuări a civililor din oraşe bombardate. Detalii aici

„Aceasta nu este o opţiune acceptabilă”, deplânge ea.

Potrivit viceprim-ministrei ucrainene, civilii pe care ruşii vor să-i evacueze de la Harkov, Kiev, Mariupol şi Sumî „nu se vor duce în Belarus pentru ca să ia apoi avionul şi să se ducă în Rusia”.

UPDATE 12:07 Delegația Rusiei a ajuns în Belarus pentru a treia rundă de negocieru cu Ucraina, scrie canalul de Telegram Nexta.

„Delegația rusă a a ajuns în Belarus pentru negocieri cu delegația ucraineană în aceeași componență, Ucraina nu a raportat încă detalii despre delegații săi”, menționează Nexta.

UPDATE 11:57 Delegația Federației Ruse a zburat în Belarus pentru a treia rundă de negocieri cu Ucraina, relatează presa rusă și belarusă și cea ucraineană, scrie Unian.

UPDATE 11:55 Prima ședință a Curții Internaționale de Justiție pentru investigarea crimelor de război comise de Rusia în timpul agresiunii împotriva Ucrainei are loc astăzi, 7 martie, la Haga, iar reprezentanții Rusiei nu participă la ședința Curții. Detalii aici

UPDATE 11:50 A treia rundă de discuții dintre Rusia și Ucraina, programată pentru 7 martie la Belarus, încep astăzi, în a doua parte a zilei. Detalii aici

UPDATE 11:40 Forțele armate ucrainene susțin luni, 7 martie, că au lovit o navă de război a marinei ruse în Marea Neagră. Detalii aici

UPDATE 11:30 Rusia se pregătește să se deconecteze de la rețeaua de internet globală, după atacurile cibernetice suferite de la începutul războiului din Ucraina. Detalii aici

UPDATE 11:20 Patriarhia Română, prin intermediul purtătorului său de cuvânt, Vasile Bănescu, a distribuit un comentariu în care îl acuză pe patriarhul ortodox rus, Kiril, că îl susține pe Vladimir Putin, „omul antihristic, care mimează credința în Dumnezeu și patriotismul”. Detalii aici

UPDATE 11:11 Crucea Roșie din China va oferi ajutor umanitar Ucrainei, anunță ministrul chinez de Externe, Wang Yi. Oficialul a reiterat apelul pentru continuarea discuțiilor diplomatice în vedere încetării conflictului ruso-ucrainean, relatează BBC

UPDATE 11:11 Circa 6 000 de angajați pe șantierul unei fabrici de etilenă din Rusia au organizat o grevă spontană după ce salariile lor s-au prăbușit din cauza devalorizării rapide a rublei, transmite publicația rusă Kommersant. Detalii aici

UPDATE 11:10 Prim-ministrul Norvegiei le explică copiilor războiul din Ucraina: „Acum este important să vorbim unii cu ceilalți despre lucrurile de care ne temem și despre imaginile pe care le vedem”. Detalii aici

UPDATE 11:00 România îngheață activele a cinci entități care au legături cu Rusia, după ce Putin a dat ordinul de invadare a Ucrainei. Detalii aici

UPDATE 10:30 Biroul misiunii OSCE din Mariupol a fost atacat. Ultimul grup de observatori va fi evacuat. Acest lucru a fost raportat în serviciul de presă al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), scrie presa ucraineană. Detalii aici

UPDATE 10:00 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat luni, 7 martie, pierderile armatei ruse de la începutul invaziei până în prezent. Potrivit autorităților ucrainene, până în prezent 11 000 de soldați ruși au decedat în Ucraina. De asemenea, printre pierderi se numără 290 de tancuri, 999 de vehicule de luptă blindate, 46 de avioane și 68 de elicoptere. Detalii aici

UPDATE 9:55 La ora 10:00, ora Kievului, costul unei mii de metri cubi era de 2 902 dolari. Detalii aici

UPDATE 9:50 Trupele ruse bombardează infrastructura de comunicații din Ucraina pentru a limita accesul la internet și surse credibile de informații, susține ministerul britanic al Apărării.

„Probabil că Rusia vizează infrastructura de comunicații a Ucrainei pentru a reduce accesul cetățenilor ucraineni la știri și informații credibile. Se pare că Rusia a lovit ieri un turn de televiziune din Harkiv, suspendând emisia. Acest lucru urmează unei lovituri similare asupra unui turn de televiziune din Kiev la 1 martie”, menționează Ministerul britanic al Apărării.

(4 of 4) Ukrainian internet access is also highly likely being disrupted as a result of collateral damage from Russian strikes on infrastructure. Over the past week, internet outages have been reported in Mariupol, Sumy, Kyiv and Kharkiv. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 7, 2022

UPDATE 9:35 Forțele ucrainene au doborât încă un elicopter rusesc, potrivit imaginilor postate de Nexta.

Another helicopter of the #Russian occupiers was shot down. pic.twitter.com/cplob59D7d — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022

UPDATE 9:30 Trei zile fără apă, lumină și căldură. În Irpin, soldații ruși le-au interzis cetățenilor să-și părăsească locuințele. Detalii aici

UPDATE 9:10 Trei posibile scenarii pentru sfârșitul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Detalii aici

UPDATE 9:00 Statul Major al armatei ucrainene susține că militarii ruși se pregătesc să ia cu asalt Kievul. Detalii aici

UPDATE 8:50 SUA și UE discută despre posibilitatea susținerii unui guvern ucrainean în exil. Detalii aici

UPDATE 8:47 Cel puțin 8 persoane au fost ucise în urma bombardamentelor de azi-noapte de la Harkov, scrie presa ucraineană. În Harkov, al doilea oraș ca mărimea din Ucraina, armata rusă a bombardat turnul televiziunii. Detalii aici

UPDATE 8:46 În orașul Irpin, situat în apropiere de Kiev, soldații ruși le-au interzis locuitorilor să-și părăsească casele. Detalii aici

UPDATE 8:45 Grupul de hackeri Anonymous, care a declarat război regimului lui Vladimir Putin, susţine luni, 7 martie, că a spart serviciile ruseşti de streaming Wink şi Ivi şi canalele TV în direct Russia 24, Channel One, Moscow 24, pentru a difuza imagini ale invaziei din Ucraina. Detalii aici

UPDATE 8:28 Armata rusă anunță că luni, la ora 9:00, va înceta temporar focul și va deschide coridoare umanitare pentru evacuarea civililor la Kiev, Harkov, Mariopol și Sumî. Două astfel de acțiuni anterioare au eșuat. Detalii aici

UPDATE 8:14 Papa Francisc a cerut încetarea ofensivei armate din Ucraina și bunul simț a prevalat și au fost garantate coridoare umanitare. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei aduce moarte, distrugere și sărăcie, a menționat pontiful. Detalii aici

UPDATE 8:05 Ministerul britanic al Apărării anunță luni, 7 martie, că „trupele rusești au înregistrat un avans minim la sol în acest weekend. Este puțin probabil ca Rusia să-și fi atins cu succes obiectivele planificate până acum”.

Conform ministerului britanic al Apărării, în ultimele 24 de ore, au continuat loviturile aeriene și de artilerie asupra instalațiilor militare și civile din orașele Ucrainei. Țintele recente ale loviturilor au fost Harkov, Mykolayiv și Cernihiv și în mod special, Mariupol”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 March 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/eiocXaCcoT



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/MOPCAhea6i — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 6, 2022

UPDATE 8:00 Peste 4 300 de manifestanți anti-război au fost reținuți în Rusia. Un locuitor din Siberia, amendat cu 60 de mii de ruble pentru că a lansat un apel la proteste împotriva intervenţiei în Ucraina. Detalii aici

UPDATE 7:50 Federația Rusă continuă să lanseze atacuri cu rachete asupra orașelor ucrainene de pe teritoriul Belarus. Detalii aici

UPDATE 7:30 În dimineața zilei de luni, 7 martie, soldații ruși bombardat orașul Nikolaev, folosind mai multe sisteme de lansare de rachete. Informațiile despre atac au fost raportate de Suspilne în jurul orei 5:15, ora Kievului. Detalii aici

UPDATE 7:15 Presa ucraineană scrie că în Lugansk a avut loc o explozie.

Potrivit mai multor canale Telegram, un depozit de petrol din oraș a explodat. Depozitul nu funcționa de câțiva ani.

UPDATE 7:10 Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a transmis luni, 7 martie, un nou mesaj către cetățenii ucraineni, în care a subliniat că Dumnezeu nu va uita suferinţele prin care trece poporul său şi va veni şi Ziua Judecăţii. Zelensky consideră că sancţiunile impuse de occidentali Rusiei nu sunt suficiente. Detalii aici

UPDATE 6:33 Ucraina a suspendat exporturile unor produse alimentare, a anunțat duminică guvernul său, relatează CNN.

Publicitate