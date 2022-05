Marți, 24 mai, este a 90-a zi de război în Ucraina. Trupele ruse continuă să bombardeze orașele din Ucraina. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, anunță că cea mai dificilă situație este acum în Donbas. Potrivit lui Zelensky, rușii și-au concentrat eforturile în direcțiile Bahmut, Popasnaia și Severodonețk.

După ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, pe 24 februarie, o „operațiune militară specială” în Ucraina, transformată mai apoi într-o „operațiune de demilitarizare și denazificare” sau „operațiune de eliberare a Donbasului”, mai multe orașe au fost distruse de rachetele rusești, iar mii de oameni au fost nevoiți să fugă din calea războiului.

Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

Potrivit ONU, de la începutul războiului și până în prezent, 24 februarie – 22 mai, în Ucraina au murit 3 930 de civili, iar 4 532 au fost răniți.

UPDATE 10:10 234 de copii au murit în Ucraina de la începutul războiului, alți 433 au fost răniți. Datele sunt furnizate de Biroul Procurorului General al Ucrainei. De asemenea, potrivit autorităților ucrainene, în urma bombardamentelor rusești au fost avariate 1848 de instituții de învățământ din Ucraina: 173 au fost complet distruse.

UPDATE 9:20 Ucraina face apel la partenerii săi să accelereze procedura de acordare a armelor și munițiilor. Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba susține că „ofensiva Rusiei în Donbas este o bătălie necruțătoare, cea mai mare pe pământ european de la al Doilea Război Mondial”.

„Solicit partenerilor să accelereze aprovizionarea cu arme și muniții, în special MLRS, artilerie cu rază lungă de acțiune, transportoare blindate de personal”, a scris ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba pe pagina sa de Twitter.

Too early to conclude that Ukraine already has all the arms it needs. Russian offensive in the Donbas is a ruthless battle, the largest one on European soil since WWII. I urge partners to speed up deliveries of weapons and ammunition, especially MLRS, long-range artillery, APCs.