LIVE TEXT/ 79 de zile de război în Ucraina. De la debutul războiului provocat de Rusia în Ucraina, peste 1200 de copii au fost dați dispăruți, susțin autoritățile ucrainene

Vineri, 13 mai, este a 79-a zi de război în Ucraina. Trupele ruse continuă să bombardeze orașele din Ucraina. Armata ucraineană a distrus un depozit de muniții ale rușilor din regiunea Herson. Rușii și-au concentrat eforturile pe stabilirea controlului deplin asupra localității Rubijne, regiunea Lugansk, anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

După ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, pe 24 februarie, o „operațiune militară specială” în Ucraina, transformată mai apoi într-o „operațiune de demilitarizare și denazificare” sau „operațiune de eliberare a Donbasului”, mai multe orașe au fost distruse de rachetele rusești, iar mii de oameni au fost nevoiți să fugă din calea războiului.

Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

Potrivit datelor ONU, până la 11 mai, aproximativ 3.541 de persoane au fost ucise și 3.785 au fost rănite de la începutul războiului. Printre morți se numără și 239 de copii.

UPDATE 17:10 De la debutul războiului provocat de Rusia în Ucraina, 1214 de copii au fost dați dispăruți. Anunțul a fost făcut de către Daria Gerasimciuk, consilier al președintelui ucrainean pentru drepturile copilului, scrie unian.net.

„De la începutul războiului au fost înregistrate 1.112 apeluri privind copii dispăruți – 1214 de copii”, a spus Gerasimciuk.

UPDATE 16:10 Sculptura anti-război „Strigătul mamei ucrainene” instalată în capitala Bulgariei. Opera sculptorului Nedelcho Kostadinov a fost instalată vizavi de monumentul Armatei Sovietice.

UPDATE 15:30 Producătorul de hârtie SvetoCopy și-a anunțat plecarea din Rusia. Fabrica din Svetogorsk aparține concernului american International Paper.

UPDATE 14:55 Trei foști președinți ai Ucrainei, Leonid Kucima, Viktor Iuşcenko și Petro Poroșenko, îndeamnă liderii mondiali să contribuie la salvarea soldaților ucrainenei de la uzina „Azovstal” din Mariupol. Despre asta anunță Petro Poroșenko, care a publicat pe pagina sa de Facebook apelul oficial al celor trei foști lideri ai Ucrainei.

UPDATE 13:50 UE va livra Ucrainei un nou ajutor umanitar în valoare de 500 milioane de euro. Miniştrii de Externe G7 şi-au afişat vineri susţinerea faţă de Ucraina ”până la victoria” împotriva Rusiei, iar Uniunea Europeană (UE) a anunţat un ajutor militar suplimentar destinat Kievului în valoare de 500 de milioane de euro, totalul finanţării Uniunii a efortului militar ucrainean urmând să crească astfel la două miliarde de euro.

UPDATE 12:50 Crucea Roșie a livrat locuitorilor din Severodonețk, regiunea Lugansk, peste 60 de tone de alimente, adică 3.600 de pachete. Ajutoarele sunt destinate pentru persoanele care se ascund în subsoluri de bombardamentele rusești, anunță șeful administrației regionale din Lugansk, Serghei Gaidai.

UPDATE 11:37 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că Rusia ar fi pierdut 26 900 de soldați în timpul războiului din Ucraina.

UPDATE 10:40 În ultimele 24 de ore, armata rusă a bombardat de 31 de ori clădiri rezidențiale din regiunea Lugansk, a declarat șeful regiunii, Serghei Gaidai.

De asemenea, potrivit lui Gaidai, în regiunea Lugansk au murit două persoane, rănite anterior în timpul bombardamentelor rusești: un bărbat din Lisiciansk a murit din cauza rănilor primite în seara zilei de 11 mai și un băiețel de 11 ani din Zolote, aflat în stare critică, a murit într-un spital din Dnipro.

În urmă cu trei zile, Ministerul Apărării al Federației Ruse a raportat că miliția din regiunea Lugansk, cu sprijinul armatei ruse, a ajuns la granița administrativă a regiunii Lugansk. Totodată, pe 11 mai, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că rușii continuă atacurile în regiune. Înainte de aceasta, liderul cecen, Ramzan Kadîrov, a anunțat capturarea lui Popasna. Informația că Forțele Armate ale Ucrainei s-au retras din oraș a fost apoi confirmată de Gaidai.

UPDATE 10:10 Șeful Administrației Militare Regionale din Donețk, Pavel Kirilenko anunță că trupele ruse continuă să bombardeze localitățile din regiune. Pentru a doua zi consecutiv, rușii bombardează fabrica de produse chimice din Avdeevka: un muncitor a fost rănit, unele echipamente au fost avariate.

De asemenea, joi, în urma atacurilor rusești asupra localității Avdeevka, o persoană a murit, iar alta a fost rănită. Cel puțin 11 case din oraș au fost avariate în ultimele două zile. O persoană a fost rănită și 5 case au fost avariate joi în Torețk. Două clădiri rezidențiale au fost avariate în Svitlodarsk.

UPDATE 9:50 Patru nave și două submarine ale Federației Ruse, cu peste 30 de rachete de croazieră „Caliber” se află acum în Marea Neagră. Potrivit Comandamentului Operațional „Sud”, există în continuare amenințarea atacurilor cu rachete atât în ​​sudul, cât și pe întreg teritoriul Ucrainei.

UPDATE 9:10 Șeful administrației regionale din regiunea Sumî, Dmitri Jivițki, a arătat consecințele unui atac cu rachete lansată noaptea trecută asupra regiunii.

UPDATE 8:45 Ministerul britanic al Apărării anunță că, potrivit ultimelor date oferite de serviciile secrete, Rusia depune eforturi semnificative în încercarea de a înainta în direcția Slaviansk și Kramatorsk. Scopul principal în această direcție este încercuirea forțelor ucrainene, izolându-le de sprijinul din partea armatei ucrainene din vestul țării.

Fotografiile arată că în timp ce traversa râul Severski Doneț la vest de Severodonețk, Rusia a pierdut vehicule blindate de la cel puțin un grup tactic de batalion, precum și echipamente desfășurate pentru construirea de poduri de pontoane.

Trupele ruse nu reușesc să obțină niciun succes semnificativ, în ciuda concentrării forțelor în această zonă după retragerea și redistribuirea unităților din regiunile Kiev și Cernigov.

