LIVE TEXT/ 71 de zile de război în Ucraina. Consilierul președintelui Ucrainei, Mihail Podoliak: denazificarea – ceea ce o așteaptă pe Rusia în viitorul apropiat

Joi, 5 mai, este a 71-a zi de război în Ucraina. Trupele ruse continuă să bombardeze orașele din Ucraina. Ministrul britanic al Apărării susține că Rusia vrea să preia controlul deplin asupra accesului la Marea Neagră pentru a slăbi economia Ucrainei. Deși forțele principale ale rușilor sunt concentrate în estul Ucrainei, regiunile din nord, de asemenea, sunt bombardate periodic de trupele rusești. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că armata ucraineană a eliberat de sub ocupația rusă mai multe localități din regiunile Nikolaev și Herson.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 16:50 Mihail Podoleak, principalul consilier al președintelui Ucrainei, este convins că pe Rusia o așteaptă în viitor o „denazificare” în masă.

„Kremlinul a decis să renunțe la termenul de „denazificare”, deoarece studiile au arătat că rușii nu înțeleg sensul acestuia (…) Acum este momentul potrivit să învețe să scrie, să pronunțe și să înțeleagă corect acest termen. Pentru că denazificarea este ceea ce o așteaptă pe Rusia în viitorul apropiat. Nazismul rus trebuie distrus”, a scris Mihail Podoliak.

UPDATE 16:00 Trupele ucrainene au reușit să respingă asaltul rușilor asupra uzinei „Azovstal” din Mariupol, despre asta a anunțat consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Aleksei Arestovici, scrie unian.net.

UPDATE 15:10 Forțele de apărare ale Ucrainei au lansat operațiuni de contraofensivă în direcțiile Harkov și Izium, anunță comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei Valeri Zalujni.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat joi dimineața că rușii au pierdut controlul asupra mai multor localități de la granița regiunilor Nikolaev și Herson.

În același timp, rușii continuă să desfășoare operațiuni ofensive pentru a stabili controlul deplin asupra teritoriului regiunilor Donețk și Lugansk și a deține coridorul terestru către Crimeea.

UPDATE 14:20 Președintele Republicii Belarus, Alexandr Lukașenko, susține că „operațiunea specială” din Ucraina a durează prea mult.

„Nu cunosc suficient de bine această problemă pentru a spune dacă merge conform planului, așa cum spun rușii sau așa cum simt eu. Vreau să subliniez încă o dată că simt că această operațiune durează prea mult”, a spus Lukașenko, într-un interviu pentru Associated Press.

UPDATE 13:50 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky a anunțat despre lansarea inițiativei United24 de colectare a fondurilor în sprijinul Ucrainei.

Platforma online va colecta donații în trei domenii: apărare și deminare, asistență umanitară și medicală, și reconstrucția Ucrainei.

Toate fondurile vor merge în conturile Băncii Naționale a Ucrainei pentru ministerele Apărării, Sănătății și Infrastructurii din țară.

UPDATE 12:30 40 de persoane au fost evacuate joi, 5 mai, din regiunea Lugansk, – Serghei Gaidai șeful administrației regionale din Lugansk.



UPDATE 12:05 Șeful administrației regionale Harkov, Oleg Sinegubov, susține că în ultimele 24 de ore trupele ruse au bombardat mai multe clădiri rezidențiale din Harkov. Bombardamentele au continuat și în dimineața zilei de 5 mai. Potrivit datelor preliminare, nu există victime.

UPDATE 11:30 Ministerul ucrainean al Apărării anunță că rușii au pierdut 24 700 de soldați de la începutul invaziei asupra Ucrainei.

UPDATE 10:10 Cel puțin opt civili au fost uciși în regiunea Donețk într-o zi, anunță Poliția regională. De asemenea, douăsprezece persoane au fost rănite și au fost avariate 35 de clădiri, inclusiv case, două fabrici și un internat: 12 dintre acestea au luat foc.

UPDATE 10:00 Rușii au bombardat noaptea trecută orașul Chasov Yar: cel puțin o persoană a murit, a declarat șeful administrației din militare din Donețk, Pavel Kirilenko.

De asemene, au fost avariate șaptesprezece clădiri avariate: Marinka și Avdeevka au fost sub focul trupelor ruse.

UPDATE 9:30 Serghei Kirienko, adjunctul șefului de cabinet al președintelui Vladimir Putin, de află într-o vizită în Mariupol, oraș distrus de trupele rusești. Pe 5 mai, Serghei Kirienko și șeful autoproclamatei republici populare Donețk, Denis Pușilin, au inaugurat un monument al unei bătrâne din Ucraina cu un steag sovietic.

„Acum a fost adăugat un alt simbol [al luptei împotriva fascismului] – bunica Anna. Din păcate, nu știm numele ei complet. Dar cu siguranță vom afla. Și sunt sigur că va exista ocazia să-i mulțumesc și să mă închin până la picioarele ei, pentru că ea a devenit (…) un simbol al luptei împotriva nazismului și fascismului”, a spus Kirienko.

Bătrâna din Ucraina care a refuzat să predea soldaților ucraineni steagul sovietica devenit un adevărat „simbol” al propagandei rusești. Imaginea cu această bătrână a apărut pe mai multe clădiri din teritoriile ocupate ale Ucrainei.

UPDATE 9:00 Miercuri seara un alt grup de oameni salvați de la uzina Azovstal din Mariupol au ajuns la la Zaporojie.

UPDATE 8:50 Ministerul britanic al Apărării susține că Rusia s-ar putea folosi de exercițiile militare din Belarus pentru a crea impresia unei amenințări la adresa Ucrainei și, astfel, pentru a reține forțele ucrainene din nord și a preveni transferul acestora pentru a participa la bătălia pentru Donbas.

