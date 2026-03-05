LIVE TEXT 200 de soldați ucraineni care erau ținuți în captivitate în Rusia s-au întors acasă. Război în Ucraina, ziua 1471

UPDATE 17:02 Ucraina a adus acasă 200 de soldați care erau ținuți în captivitate în Rusia, în schimbul de prizonieri de război care a avut loc astăzi, 5 martie, a anunțat președintele Volodimir Zelenski.

„De fiecare dată când oamenii noștri se întorc acasă, acest lucru demonstrează că Ucraina lucrează pentru a-i readuce pe fiecare în parte (…) Nu uităm pe nimeni”, a declarat Zelenski.

Ministerul rus al Apărării, la fel, a confirmat eliberarea a 200 de prizonieri de război ucraineni în schimbul aceluiași număr de soldați ruși capturați de Ucraina, într-un schimb intermediat de Statele Unite și Emiratele Arabe Unite, transmite The Kyiv Independent.

Potrivit ministerului, prizonierii de război ruși eliberați se află în prezent în Belarus, unde primesc asistență medicală și psihologică.

Zelenski a anunțat că printre prizonierii de război care s-au întors se află soldați care au apărat Mariupol, Donețk, Luhansk, Harkiv și Zaporijjea, servind în Forțele Armate, în Serviciul Special de Transport de Stat, în Garda de Frontieră sau în Garda Națională.

Conform publicației, cel mai recent schimb de prizonieri vine la o lună după schimbul anterior din 5 februarie, când 157 de prizonieri de război ucraineni s-au întors acasă din captivitatea rusă în urma discuțiilor de pace desfășurate la Abu Dhabi. Schimbul din februarie a fost primul după aproape patru luni, Zelenski declarând că Moscova a blocat schimburile pe parcursul acelei perioade.

UPDATE 15:57 Cel puțin șapte persoane au fost ucise și alte 25 au fost rănite în urma atacurilor rusești împotriva Ucrainei în ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile locale din Ucraina pe 5 martie, transmite The Kyiv Independent.

Potrivit publicației, Rusia a lansat peste noapte 155 de drone de diferite tipuri împotriva Ucrainei, dintre care aproximativ 100 au fost vehicule aeriene fără pilot de tip Shahed. Totodată, publicația subliniază că 136 dintre ele au fost doborâte.

În estul regiunii Donețk, două persoane au fost ucise, iar alte cinci au fost rănite. În nord-estul regiunii Harkiv, atacurile rusești din ultima zi au ucis două femei, în vârstă de 27 și 64 de ani, și au rănit alte 13 persoane, inclusiv o fată de 17 ani.

În regiunea Dnipropetrovsk, situată în partea central-estică a țării, Rusia a atacat patru districte cu artilerie, drone și bombe aeriene ghidate, în urma cărora doi bărbați, în vârstă de 35 și 45 de ani, au fost răniți.

În regiunea Herson, din sudul Ucrainei, trei persoane au fost ucise și alte cinci rănite în urma atacurilor rusești din ultimele 24 de ore.

UPDATE 08:20 În noaptea din 5 martie Rusia a atacat litoralul raionului Bilhorod-Dnistrovskii.

Astfel, a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei baze de odihnă nefuncționale. Focul a cuprins căsuțe din lemn pe o suprafață totală de 250 m². Pompierii au lichidat deja incendiul, împiedicând extinderea flăcărilor pe o suprafață mai mare.

Totuși, autoritățile anunță că o clădire din apropiere a suferit avarii semnificative. De asemenea, au fost deteriorate mai multe vehicule, însă nu există morți sau răniți.