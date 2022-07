LIVE TEXT/ 152 de zile de război în Ucraina. Uniunea Europeană alocă 1,59 de miliarde de euro pentru reconstrucția Ucrainei

Trupele ruse continuă să încerce să stabilească controlul asupra teritoriului termocentralei din regiunea Donețk, Uglegorsk, în ciuda pierderilor semnificative, anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. În noaptea de duminică spre luni, 24 iulie – 25 iulie, forțele ruse au lansat mai multe atacuri asupra regiunii Dnipropetrovsk. Potrivit autorităților ucrainene, un copil de 11 ani a fost rănit.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 18:22 Uniunea Europeană alocă un miliard și jumătate de euro pentru reconstrucția Ucrainei, anunță șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Banca Europeană de Investiții, cu sprijin bugetar al UE, a aprobat o finanțare de 1,59 miliarde de euro pentru Ucraina, un miliard de euro urmând să fie oferit imediat. Aceste fonduri vor ajuta la refacerea infrastructurii, la refacerea serviciilor și la sprijinirea proiectelor viitoare de energie, transport și educație.

