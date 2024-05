LIVE TEXT Bombardamente în regiunea Harkiv: doi morți și 10 gospodării avariate. Război în Ucraina, ziua 811

UPDATE 15:05 Procurorii ucraineni anunță inițierea unei anchete privind încălcarea legilor și obiceiurilor de război în „lovituri ostile” în regiunea Harkiv soldate cu decesul a doi civili.

Acuzatorii de stat ucraineni punctează că localitatea de frontieră Vovchansk continuă să fie supusă „unor atacuri masive din partea armatei ruse”.

Cel puțin 10 gospodării private au fost avariate. Potrivit datelor preliminare, militarii ruși au folosit Tornado-S MLRS pentru atac.

UPDATE 12:42 Președintele rus Vladimir Putin va vizita China în perioada 16-17 mai „pentru a purta discuții cu omologul” său chinez, Xi Jinping, a anunțat marți, 14 mai, agenția de presă afiliată Kremlinului RIA, citând serviciul de presă al administrației prezidențiale.

Aceasta va fi prima călătorie a lui Putin în străinătate de când a fost învestit pentru al cincilea mandat după alegerile din martie.

Potrivit sursei citate, Xi și Putin intenționează să discute „o serie de aspecte privind parteneriatul lor bilateral și interacțiunea strategică și să identifice domenii-cheie pentru o viitoare cooperare”, se arată în comunicatul Kremlinului.

Se așteaptă ca cei doi lideri să semneze o declarație comună și o serie de documente bilaterale.

UPDATE 10:59 În dimineața zilei de 14 mai, trupele rusești au lovit un cartier din Harkiv cu două bombe aeriene. Inițiat autoritățile militare regionale raportau că două persoane au fost rănite în urma atacului. Ulterior, numărul victimelor a crescut la patru.

Trei garaje au fost distruse și alte trei au fost avariate. O altă lovitură a fost înregistrată într-o zonă deschisă. Informațiile despre pagube sunt în curs de clarificare.

UPDATE 9:30 În dimineața zilei de 14 mai, trupele rusești au bombardat orașul Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk. În urma atacului, un om a fost ucis și un altul a fost rănit, potrivit șefului Administrației militare regionale, Serhîi Lîsak.

UPDATE 8:20 Forțele militare ucrainene au doborât toate cele 18 drone de atac rusești în noaptea de 14 mai, potrivit unui raport al Forțelor Aeriene.



Dronele au fost lansate din Crimeea anexată. Unitățile de rachete și grupurile mobile de foc ale Forțelor Aeriene ucrainene au interceptat dronele deasupra orașelor Kiev, Donețk, Dnipropetrovsk, Cerkasî, Kirovohrad, Zaporijjea, Herson și Hmelnîțkîi.



De asemenea, forțele rusești au vizat Ucraina cu cel puțin o rachetă balistică Iskander-M. Nu este menționat dacă racheta a fost doborâtă.

UPDATE 8:00 Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a sosit la Kiev în primele ore ale zilei de 14 mai, marcând astfel prima vizită a unui oficial american de rang înalt în Ucraina de când Congresul a aprobat, luna trecută, un pachet de ajutor militar de 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina, transmite Reuters.

Blinken, care a sosit în Ucraina cu trenul, potrivit sursei citate, speră să „trimită un semnal puternic de reasigurare ucrainenilor care, în mod evident, se află într-un moment foarte dificil”.

