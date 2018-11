Grevă în mai multe birouri Google din întreaga lume

Mii de angajați ai companiei Google cer schimbări majore în ceea ce privește politica firmei de a trata acuzațiile de hărțuire sexuală, transmite Reuters.

Angajații Google solicită companiei-mame Alphabet Inc să includă un angajat ca reprezentant în consiliul de administrație și să ofere pe intern date referitor la capitalul propriu al companiei. Ei vor, de asemenea, să nu mai aibă loc mediere forțată în cazurile de hărțuire sexuală din cadrul companiei, dar și echitate în materie de salarizare și oportunități.

We, Google employees and contractors, will walkout on November 1 at 11:10am to demand these five real changes. #googlewalkout pic.twitter.com/amgTxK3IYw

— Google Walkout For Real Change (@GoogleWalkout) November 1, 2018