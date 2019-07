Gazul azer va ajunge în Europa în 2020 – gazoductul TANAP a fost finalizat

Material de pe JamNews

Gazoductul Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP) este gata să livreze gaze naturale din sectorul azer al Mării Caspice către țărmurile de vest ale Turciei și mai departe în Europa. Proiectul a costat 7 miliarde de dolari, deși inițial s-a planificat un buget de 11.7 miliarde, afirmă cei de la Compania Petrolieră de Stat din Azerbaidjan – SOCAR.

Economistul Ilham Shaban, editor al publicației caspianbarrel.org, explică reducerea costurilor prin scăderea prețurilor mondiale la metal și la servicii, precum și printr-un anumit noroc.

„TANAP a intrat în istorie ca cea mai lungă conductă de gaze cu cel mai larg diametru din Turcia, Orientul Mijlociu și Europa”, se spune în comunicatul oficial al Companiei Petroliere de Stat din Azerbaidjan – SOCAR.

Proiectul „Coridorul sudic de gaze” are trei componente: conducta din Caucazul de Sud de la zăcământul azer Shah Deniz din Marea Caspică care trece prin Georgia; TANAP – prin toată Turcia până în Grecia, ТАР – prin Grecia până în Italia.

TANAP – o parte a proiectului „Coridorul sudic de gaze” privind livrarea gazului azer din zăcămintele Caspice în Turcia și Europa. Proiectul a fost inițiat în Kars în aul 2015. Aproximativ 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an vor fi livrate în Turcia și 10 miliarde de metri cubi în Europa, unde gazul va ajunge la începutul anului 2020.

Acționarii TANAP sunt: 30% – compania turcă Botas; 58% – Compania de Stat din Azerbaidjan; 12% – British Petroleum.

În Turcia, gazul azer ajunge prin conducta TANAP din vara anului 2018.