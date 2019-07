Fostul ministru de Externe al României, Mircea Geoană, numit secretar general adjunct al NATO

Mircea Geoană, fost ministru de Externe al României și fost lider al Partidului Social Democrat (PSD), a fost numit în funcția de secretar general adjunct al NATO. Anunțul a fost făcut de către secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

„El este un avocat devotat al legăturii transatlantice şi va aduce experienţa sa îndelungată ca om de stat şi diplomat acestui post. El va fi primul român care va deţine această poziţie de rang înalt”, a declarat Stoltenberg.

La rândul său, Mircea Geoană a scris pe pagina sa de Facebook că este o provocare și o oportunitate de a reprezenta interesele Alianței.

„De-a lungul carierei mele diplomatice și politice am promovat legătura transatlantică și integrarea euro-atlantică a României. Sunt profund onorat să fiu desemnat pentru această poziție cheie ce reprezintă, de asemenea, o recunoaștere a importantei contribuții a României în cadrul NATO”, menționează fostul ministru de Externe.

Mircea Geoană a fost președinte al PSD, formațiune pe care a fondat-o în aprilie 2015. De asemenea, Geoană este președintele Institutului Aspen România, o asociație non-profit, apolitică. Institutul are ca misiune promovarea unui dialog informat și critic pe diverse teme de interes pentru societatea românească. Mircea Geoană a fost și președinte al Senatului României din decembrie 2008 până în noiembrie 2011. Acesta a mai ocupat funcția de senator, dar și Ambasador al României în SUA.