Finlanda a preluat astăzi președinția Consiliului UE de la România

Finlanda a preluat astăzi, 1 iulie, preşedinţia prin rotaţie a Consiliului Uniunii Europene de la România şi a adoptat sloganul „O Europa sustenabilă – Un viitor sustenabil”, scrie Mediafax.ro.

Principala activitate pe care se va concentra mandatul Finlandei va fi promovarea acţiunilor climatice ale Uniunii Europene la nivel global.

Acest lucru va include şi un angajament privind atingerea unei neutralităţi din punct de vedere climatic până în anul 2050, a informat premierul finlandez Antti Rinne.

🇫🇮 #Finland ’s EU Presidency begins tomorrow! Top priorities 👇 ✅ strengthen common values & #RuleOfLaw ✅ make 🇪🇺 more competitive & inclusive ✅ strengthen tits position as a global leader in #ClimateAction ✅ protect citizens' #security Good luck #EU2019FI ! pic.twitter.com/yYqpQ680aH

Totodată, printre provocările pe care le va înfrunta UE în următoarele şase luni se află şi ieşirea amânată a Marii Britanii din Blocul comunitar, care în prezent este programată să aibă loc pe 31 octombrie.

Odată cu preluarea de către Finlanda a președinției se încheie și primul mandat al României. Ţara vecină s-a achitat cu succes de președinția Consiliului UE, lucru recunoscut atât de președintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker, cât și de președintele Consiliului European Donald Tusk.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că va organiza în 12 iulie, la Ateneu, un eveniment la care vor fi invitaţi toţi cei care au fost implicaţi în Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene şi va face un bilanţ al acestui mandat, scrie libertatea.ro.

Mandatul României la Preşedinţia Consiliului UE a fost marcat de două aspecte importante: deţinerea, pentru prima dată, a acestei atribuţii şi organizarea, pe perioada mandatului Preşedinţiei României, a alegerilor pentru Parlamentul European. Principalele provocări predictibile la adresa Uniunii gestionate de Preşedinţia României la Consiliul UE au fost Brexit-ul şi Cadrul financiar multi-anual post 2020.