Fiecare al zecelea rus s-a confruntat cu cazuri de tortură din partea forțelor de ordine. Acest lucru searată în datele sondajului „Levada Center”, realizat de „Kommersant”. Majoritatea celor care au vorbit despre violență, s-au ciocnit cu acest fenomen în momentul arestării, în timpul stabilirii identității și a interogatoriului, scrie Novaya Gazeta.

Potrivit sondajului, în jumătate din cazuri, polițiștii încearcă prin tortură să obțină mărturii sau alte informații. O treime din cei torturați consideră că violența în privința lor a fost folosită ca instrument de pedeapsă.

Procuratura Generală a Federație Ruse, comunicase anterior, că în timpul verificărilor s-a constatat că tortura față de cei reținuți este aplicată de către colaboratorii Serviciului Federal de Executare a Pedepselor (SFED). Totodată, 70% din cazurile de tortură stabilite au avut loc în închisori. În 2018, numărul de dosare penale împotriva angajaților SFED în baza al.1 din art.286 (depășirea atribuțiilor de serviciu) a crescut de aproape trei ori.