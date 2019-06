După votul APCE privind revenirea Rusiei în organizație, delegația Ucrainei a decis să-și suspende activitatea

Delegația Ucrainei la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a decis să-și înceteze activitatea la sesiune, cu excepția celei legate de privarea delegaţiei ruse de atribuţii în cadrul organizaţiei, anunță deputatul ucrainean Leonid Emeț într-o postare pe Facebook.

Se întâmpă după ce Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a votat în favoarea revenirii delegației Federației Ruse în componența acestei organizații.

Potrivit deputatului ucrainean Leonid Emeț, membrii delegației ucrainești s-au adresat cu o solicitare către Rada Supremă a Ucrainei privind necesitatea examinării subiectului referitor la încetarea participării Ucrainei în activitatea APCE.

Emeț a mai declarat că membrii delegației se adresează către șeful statului și Ministerul de Externe pentru punerea în discuție a participării Ucrainei în organele Consiliului Europei.

Anterior, președintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat că a rămas decepționat de hotărârea APCE privind revenirea delegației Federației Ruse în organzație.

Decizia a fost luată la o distanță de cinci ani după ce delegația rusă a fost revocată din componența Adunării Parlamentare din cauza anexării ilegale a peninsulei Crimeea.

Din delegația Parlamentului R. Moldova la APCE, pentru revenirea Rusiei și-au dat votul deputații Andrei Năstase (PPDA) și Vlad Batrîncea (PSRM). Împotriva acestei decizii s-a exprimat însă deputatul Mihail Popșoi (PAS).

Foto antet: Леонід Ємець/Facebook