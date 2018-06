Donald Trump și-a anunțat intenția de a nominaliza un nou ambasador al SUA în R. Moldova. Cine i-ar putea lua locul lui James D. Pettit

Derek J. Hogan, secretar executiv adjunct în Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii ar putea să fie următorul ambasador în R. Moldova. Potrivit site-ului oficial al Casei Albe, președintele Donald Trump și-a anunțat intenția de a-l numi pe Derek J. Hogan în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipontențiar al SUA la Chișinău.

Derek J. Hogan este diplomat din 1997, iar în actuala funcție din cadrul Departamentului de Stat se află din 2017. Potrivit site-ului Casei Albe, Hogan este unul dintre specialiștii Departamentului de Stat pe zona Europei de Est, aflându-se în diferite misiuni în Federația Rusă sau Azerbaidjan, timp în care a demonstrat că posedă calități de lider și abilități de management, inovare și comunicare.

Are studii la University of Pittsburgh (Universitatea din Pittsburgh) și Princeton University’s Woodrow Wilson School of Public and International Affairs (Școala de Afaceri Publice și Internaționale Woodrow Wilson a Universității Princeton).

Diplomatul care ar urma să ajungă la Chișinău este posesorul mai multor premii meritorii de onoare oferite de Departamentul de Stat și vorbește limba rusă și spaniolă.

Derek J. Hogan ar urma să-l ia locul lui James D. Pettit, care a depus jurământul în calitate de Ambasador al SUA în Republica Moldova pe 16 ianuarie 2015.