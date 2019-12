Declarațiile din plenul Parlamentului European, la 30 de ani de la Revoluţia română din 1989

Cei 30 de ani de la Revoluția Română din 1989 au fost marcați și în Parlamentul European. Pusă pe ordinea de zi de eurodeputații români, discuția a constat într-o serie de declarații, menite a le aminti europarlamentarilor importanța evenimentelor de acum 30 de ani, scrie Digi24.

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, cel care a inițiat și rezoluția ce va fi votată joi, 19 decembrie, de Parlamentul European a subliniat că România face parte acum din UE și din NATO, iar Uniunea Europeană înseamnă și garanția că nu vor mai fi regimuri totalitare.

Dorinţa românilor de a reveni într-o Europă a valorilor, acolo de unde au fost smulşi cu tancurile sovietice, a fost mult mai puternică decât teama de represiune, a declarat luni seară Traian Băsescu.

Fostul preşedinte al României a subliniat că în urmă cu 30 de ani românii au spus „nu” hotărât, cu sacrificiul vieţii lor, comunismului şi au revenit în familia europeană.

Dacian Cioloș, liderul Renew Europe, a subliniat în alocuțiunea sa că oamenii care au ieșit în stradă la Timișoara, apoi la București „nu-și făceau iluzii că vor fi iertați de regim sau că nu vor muri. Și totuși, au ieșit în stradă. Au ales libertatea. Au avut curajul să denunțe dictatura, opresiunea, lipsa de libertate, lipsurile economice într-unul dintre cele mai dure regimuri comuniste din lume”.

Eurodeputat din Irlanda: Revoluția nu s-a încheiat în România!

„Acum 30 de ani, eram lider al studenților în Irlanda și am fost inspirată de eroismul studenților români. Am mers la București și Timișoara și am petrecut peste o lună acolo, în acele zile tulburi ale Revoluției, și trebuie să vă spun că a fost una dintre cele mai definitorii experiențe ale tinereții mele”, a declarat europarlamentarul irlandez Clare Daly din grupul Stânga Unită Europeană / Stânga Verde Nordică.