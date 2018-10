Compania Petrolieră de Stat din Azerbaidjan este acuzată de coruperea unor congresmeni americani

Material de pe Jam News

Se apropie de deznodământ cazul de corupție, anchetarea căruia durează deja cinci ani. În acest caz au fost implicați zece congresmeni din SUA și Compania Petrolieră de Stat din Azerbaidjan SOCAR. Congresmenii sunt acuzați că, în anul 2013 au venit la o conferință în Azerbaidjan din contul SOCAR și au primit de la această companie cadouri scumpe.

Este vorba despre conferința „Azerbaijan Convention: Vision for the Future”, care a avut loc în luna mai 2013. După cum scrie Washington Post, înainte de aceasta, SOCAR și alte câteva companii energetice au căutat o modalitate de a scoate de sub sancțiunile americane proiectul unui gazoduct transatlantic, destinat pentru livrarea gazelor din Azerbaidjan în Europa. SUA au impus sancțiuni asupra acestui proiect din cauza participării Iranului în cadrul acestuia.

În cele din urmă, potrivit Washington Post, SOCAR a profitat de această conferință pentru a-i linguși pe congresmeni. Doar biletele de avion pentru invitați (10 congresmeni și 32 de asistenți) au costat 112 mii de dolari. În plus, toți au primit cadouri scumpe – batiste de mătase, covoare, cristal. Valoarea acestor cadouri depășea 350 de dolari, suma permisă în formă de „oferte” pentru membrii Congresului american. Toate acestea încalcă normele etice ale Congresului SUA și legile federale, care interzic guvernelor străine de a influența politica americană.

Doi ani mai târziu congresmenilor li s-au cerut explicații. Unul dintre ei a declarat, de exemplu, că pur și simplu nu a știut că această conferință a fost finanțată de SOCAR. Covorul primit din partea organizatorilor a promis să-l transmită într-un muzeu sau unei organizații de caritate.

Cei de la SOCAR declară că nu și-au ascuns participarea la organizarea conferinței, dar acest lucru nu a fost corect reflectat în raportarea fundațiilor non-profit, care au fost sponsorii oficiali ai evenimentului.

În toate acestea este implicat și un alt personaj – Kemal Oksuz, care a servit ca un fel de intermediar între SOCAR și congresmeni prin aceste așa numite fundații non-profit. În consecință, Oksuz a luat calea pribegiei și a fost arestat recent de către Interpol în Armenia. Arestarea lui a și devenit ultima verigă lipsă în investigarea Comitetului de Etică, precum și un pretext pentru mass-media de a vorbi din nou despre acest caz răsunător.

În total, conferința a costat peste două milioane de dolari, dintre care 750 de mii Oksuz le-a primit direct de la SOCAR, iar restul prin companii interpuse. Cu alte cuvinte, el s-a prefăcut organizator al acestui eveniment, acoperind, astfel, compania SOCAR. „Probabil, este corupție, nu știu”, a spus Oksuz.