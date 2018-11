Alegeri SUA: Republicanii păstrează Senatul, democrații preiau controlul Camerei Reprezentanților

Preşedintele american Donald Trump a revendicat marţi seara un „imens succes” electoral şi le-a mulţumit susţinătorilor săi într-o scurtă postare pe Twitter, transmite AFP, citat de Agerpres.



Tremendous success tonight. Thank you to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018