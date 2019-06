Alegeri municipale la Istanbul: Candidatul opoziţiei câştigă şi la repetarea scrutinului

Ekrem Imamoglu, candidat din partea Partidului Republican al Poporului, a obţinut circa 54% din voturi la alegerile municipale desfăşurate duminică la Istanbul, iar fostul premier Binali Yildirim, susţinut de preşedintele Recep Tayyip Erdogan, aproximativ 45%, după numărarea a peste 99% din voturi, scrie Agerpres.

La scurt timp după ce au fost anunţate primele rezultate preliminare, Yildirim şi-a recunoscut înfrângerea, transmite DPA. Ulterior, Erdogan l-a felicitat pe câştigător, iar Yildirim s-a declarat gata să colaboreze cu preşedintele.

Alegerile pentru primăria metropolei turce s-au repetat după ce formaţiunea de guvernământ, Partidul Justiţiei şi Dezvoltării (AKP), a contestat victoria lui Imamoglu la scrutinul din 31 martie, care a fost în cele din urmă anulat de autoritatea electorală.

În martie, candidatul CHP câştigase cu un avans mult mai mic, de numai 0,16%, adică doar 13.000 de voturi în faţa lui Yildirim.

Reuters reaminteşte că AKP şi predecesorii acestuia au deţinut primăria Istanbulului timp de 25 de ani, iar înfrângerea este apreciată ca o lovitură pentru preşedintele Erdogan, şi el fost primar al oraşului.