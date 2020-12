Agenţia Europeană a Medicamentului a anunțat când va discuta despre autorizarea vaccinului Pfizer-BioNTech. Mesajul transmis de președinta Comisiei Europene

Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a anunțat marți că va decide autorizarea vaccinului împotriva coronavirusului, produs de companiile Pfizer și BioNTech, pe 21 decembrie, după apelurile statelor europene pentru a grăbi procesul de evaluare.

Potrivit europa.eu, o decizie cu privire la autorizarea vacinului va fi luată înainte de Crăciun, cu opt zile mai devreme decât era planificat inițial. EMA a fost confruntată cu apeluri de a grăbi procesul de evaluare a vaccinurilor împotriva COVID-19, pentru ca statele din UE să poată începe vaccinarea populației.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a transmis prin intermediul unei postări pe Twitter că statele europene ar putea să înceapă campaniile de vaccinare încă de anul acesta dacă vaccinul Pfizer-BioNTech va primi aviz pozitiv, notează Agerpres.

Every day counts – we work at full speed to authorise #COVID19 vaccines that are safe & effective.



I welcome @EMA_News bringing forward its meeting to discuss the @pfizer/BioNTech vaccine, before Christmas.



Likely that the first Europeans will be vaccinated before end 2020!