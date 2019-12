Un milion de lei – premii la Loteria Fiscală. Guvernul a aprobat regulamentul concursului

Persoanele care achită bunurile sau serviciile prin intermediul cardului bancar vor putea beneficia de premii bănești în mărime de 1 000 sau 1 500 de lei, în cadrul „Loteriei fiscale”. Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul privind desfășurarea concursului, implementarea căruia va implica cheltuieli bugetare suplimentare de un milion de lei anual.

Potrivit autorităților, desfășurarea Loteriei fiscale are scopul de a contribui la sensibilizarea cetățenilor aferent promovării efectuării achitărilor fără numerar prin utilizarea cardurilor bancare.

Economistului Dumitru Pîntea susține că acest instrument este utilizat în mai multe țări cu scopul de a stimula plățile fără numerar.

„În R. Moldova economia informală este destul de mare și plățile fără numerar sunt o soluție de a eradica aceast economie. Despre acest proiect se discută de mult timp. Noi, la Expert Grup, încă din anul 2016, dacă nu greșesc, am recomandat introducerea acestui instrument, care poate să își atingă scopul, iar oamenii să vrea să ceară bonul și să achite cu cardul. În acest fel vor participa la loterie, or moldovenilor am văzut că le plac loteriile. Cred că în R. Moldova acest instrument va avea impact. În 2016 am propus acest instrument în contextul reducerii plăților fără numerar, pentru că la noi, în R. Moldova, achitările cash sunt destul de dese, mai ales în două sectoare: construcții și agricultură. În acest două sectoare economia informală este mare, iar angajarea persoanelor de face de multe ori la negru”, susține Dumitru Pîntea, economist, Expert Grup.