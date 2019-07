Ultimele informații oferite de bancă și poliție după jaful de la o filială Agroindbank

O filială a băncii comerciale Moldova Agroindbank din sectorul Buiucani al municipiului Chișinău a fost jefuită în noaptea de 5 spre 6 iulie. Din primele informații făcute publice, hoții ar fi intrat în clădire tăind gratiile. Aceștia au deconectat curentul electric fâcând astfel imposibilă funcționarea camerelor de supraveghere video și a sistemului de alarmă.

Nici poliția, nici reprezentanții băncii nu au comunicat deocamdată paguba provocată, dar se menționează că hoții au sustras atât banii, cât și obiectele de valoare păstrate de clienții băncii în casete individuale.

„În dimineață zilei de ieri, în jurul orei 9:25 polițiștii IP Buiucani a fost alertați de reprezentanții unei bănci că au fost sustrare bunuri. În urmă cercetărilor, s-a stabilit că persoane necunoscute, prin deteriorarea gratiilor de protecție a geamurilor, ulterior prin forțarea lor, au pătruns în interiorul băncii unde au forțat lacătul și au sustras din conținutul casetelor individuale a depozanților bani și alte bunuri. Camerele de supraveghere și alarmă au fost deconectate. Pe cazul dat a fost pornită cauza penală în baza art.186 Furt care, conform legislației, prevede o pedeapsa cu închisoare pe un termen de la 7 la 12 ani. Suma pagubei și alte circumstanțe se stabilesc”, a declarat, pentru agora.md ofițerul de presă al Poliției Capitalei, Natalia Stati.

Moldova Agroindbank este una dintre cele mai mari și vechi instituții bancare din R. Moldova, fiind fondată în anul 1991.