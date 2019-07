Șeful BEI în R. Moldova l-a asigurat pe ministrul Brînzan că proiectele lansate vor avea continuitate

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan, a avut o întrevedere cu șeful reprezentanței Băncii Europene de Investiţii (BEI) în R. Moldova, Antonio Castillo, care a dat asigurări că proiectele lansate în țara noatsră vor avea continuitate.

Conform unui comunicat emis de Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI), cei doi au discutat despre proiectele finanțate de BEI în vederea susținerii transportului și a infrastructurii, sectoarele de prelucrare agricole și alimentare, precum și întreprinderile mici și mijlocii.

„Ministrul a afirmat că BEI este unul dintre cei mai importanți parteneri externi ai R.Moldova în cadrul proiectelor de asistență.

De asemenea, Vadim Brînzan a trecut în revistă prioritățile MEI pentru anul curent, precum și cei „4D”: deconspirarea, demonopolizarea, deetatizarea și dezvoltarea. Ministrul a menționat că Guvernul de la Chișinău este recunoscător pentru susținerea pe care o oferă BEI țării noastre și a menționat că mizează în continuare pe suportul BEI în domeniul energetic și de infrastructură.

La rândul său, Antonio Castillo a dat asigurări privind continuitatea proiectelor deja lansate în domeniul economic, sectorului energetic, infrastructură, menționând despre necesitatea creării unor noi viziuni strategice în aceste domenii”, se arată în comunicatul emis de MEI.

De la începutul activității sale în Republica (2007), Banca Europeană de Investiții (BEI) a lansat 13 proiecte cu un volum de împrumut total de 586 de milioane de euro, în vederea susținerii transportului și a infrastructurii de apă, sectoarele de prelucrare agricole și alimentare, precum și întreprinderile mici și mijlocii. O parte importantă a împrumuturilor BEI a fost însoțită de granturi UE din mecanismul financiar „Facilitatea de Investiții pentru Vecinătate”.