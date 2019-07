R. Moldova va primi tranșa de 46,5 milioane de dolari SUA, de la Fondul Monetar Internațional

R. Moldova va primi 46.5 milioane de dolari SUA, de la Fondul Monetar Internațional (FMI) în anul 2019. Anunțul a fost făcut de prim-ministra Maia Sandu, în urma discuţiilor cu reprezentanţii Fondului Monetar Internațional (FMI) aflaţi într-o vizită la Chişinău.

Totodată, în urma discuțiilor s-a convenit extinderea programului de asistenţă financiară pentru R. Moldova până în martie 2020.

„A avut loc evaluarea 4 și 5 în cadrul programului FMI, în urma acordului, am convenit ca R. Moldova să poată avea acces la 46,5 milioane de dolari în 2019. Totodată, am convenit extinderea programului cu FMI până în martie 2020 pentru a putea beneficia de toată asistența macrofinanciară a UE valabilă doar în așa caz”, a declarat prim-ministra.

Reprezentantul misiunii, Ruben Atoyan a confirmat declarațiile prim-ministrei cu privire la stabilirea unui set de măsuri privind echilibarea bugetului R. Moldova, astfel încât să se mișcoreze provara fiscală pentru cetățenii cu venituri mici.

Totodată, Maia Sandu a mai spus că actualul Guvern va lua mai multe măsuri privind viitoarele granturi.

În acest sens, Parlamentul se va întruni într-o sesiune specială în luna august pentru a opera modificări importante la bugetul de stat.

Totodată, premierul face apel la instituțiile statului, în special Procuraturii Generale să se implice în recuperarea banilor furați.

„Noi avem angajamentul să ne adresăm tuturor țărilor care au atribuție, unde au ajuns câte o parte din acești bani. Am convenit că sub coordonarea prim-ministrului se vor întruni mai multe instituții din R. Moldova, care trebuie să fie implicate în recuperarea sumei de bani”, a mai șefa executivului.

Maia Sandu a mai adăugat că negocierile de succes cu FMI deschis ușa și spre granturi UE în sumă de 1,368 miliarde de lei – bani care ar putea fi aduși în bugetul de stat.

Acordul semnat astăzi, 10 iulie, trebuie să fie aprbat de consiliul de directori al FMI.

Misiunea Fondului Monetar Internațional (FMI) condusă de Ruben Atoyan s-a aflat într-o vizită oficială la Chișinău în perioada 26 iunie – 10 iulie 2019.