Ministra Finanţelor: „UE va transfera suport bugetar R. Moldova în valoare de 14,5 milioane de euro chiar în următoarele zile”

Uniunea Europeană va transfera suport bugetar R. Moldova în valoare de 14,5 milioane de euro în următoarele zile. Despre aceasta a anunţat ministra Finanțelor, Natalia Gavriliță.

„Tocmai am primit o veste foarte bună de la Ambasadorul UE la Chișinău Peter Michalko: Uniunea Europeană va transfera suport bugetar Republicii Moldova în valoare de 14,5 milioane de euro chiar în următoarele zile! Acest suport UE a fost suspendat în perioada guvernării precedente. Demonstrând voință politică fermă atât prin acțiunile Guvernului, cât și ale Parlamentului, noi am reușit să deblocăm asistența UE”, a scris Gavriliță.

Pe 5 iulie, 2018, la o zi de când Comisia Europeană a suspendat acordarea primei tranșe din asistența macrofinanciară de o sută de milioane de euro, în plenul Parlamentului European a avut loc o dezbatere referitor la criza politică din R. Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale din Chișinău.

Cu votul a 343 de europarlamentari, în Parlamentul European a fost adoptată o Rezoluție referitoare la criza politică din Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale de la Chișinău. În textul Rezoluției Comisiei Europene este stipulat să suspende orice plăți prevăzute de asistență macrofinanciară, precum și să suspende și sprijinul bugetar pentru Moldova.