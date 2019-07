Grupul de urmărire penală în dosarele fraudei bancare va avea mai mulți membri

Grupul de urmărire penală care desfăşoară ancheta în dosarele fraudei bancare va fi extins. Conform unui comunicat emis de Procuratura Generală (PG), decizia a fost luată de către procurorul general interimar, după evaluările făcute pe marginea evoluţiei investigaţiilor, dar şi în urma unor discuţii purtate cu partenerii de dezvoltare.

Prin urmare, pe lângă procurorii anticorupţie, reprezentanţii Agenţiei de recuperare a bunurilor infracţionale şi cei ai Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor, la grupul de urmărire penală se vor alătura ofiţeri de urmărire penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, experţi judiciari şi experţi contabili ai Băncii Naţionale şi Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

Membrii grupului urmează să fie înlăturaţi de la alte activităţi specifice funcţiei pentru a se concentra asupra investigaţiilor în dosarele fraudei.

„Totodată, în vederea impulsionării recuperării bunurilor delapidate, s-a dispus iniţierea, în comun cu EUROJUST, a unei Echipe Comune de Investigații, în vederea obținerii operative a documentelor și a altor probe, în privința persoanelor implicate în frauda bancară, necesare pentru finalizarea anchetei și remiterii dosarului în instanța de judecată, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și pe teritoriul altor state. Grupul de anchetă va coopera inclusiv cu experţi ai partenerilor de dezvoltare, de la care au solicitat asistenţă, pentru repatrierea mijloacelor financiare litigioase aflate peste hotare.

În vederea stabilirii tuturor circumstanţelor legate de frauda bancară, au fost expediate cereri de comisii rogatorii internaționale în: Federaţia Rusă, Letonia, Italia, SUA, Franța, Austria, Cehia, Cipru, Elveţia, Estonia, Liechtenstein şi Monaco, prin care a fost solicitată ridicarea rulajelor bancare, audierile de persoane, ridicarea de documente confirmative a tranzacțiilor efectuate etc.

Au fost executate în total 6 cereri de comisie rogatorie, executate parțial 5 cereri de comisie rogatorie și neexecutate 9 cereri de comisie rogatorie.

În acest context, prin intermediul Direcției cooperare internațională a Procuraturii Generale va fi solicitată accelerarea executării cererilor de comisie rogatorie adresate altor state care, deocamdată, nu au oferit un răspuns”, mai adaugă PG.

Drept reper pentru valorile care sunt urmărite pentru recuperare este suma de 13,34 miliarde lei, ceea ce reprezintă valoarea hârtiilor de valoare de stat, emise în vederea acoperirii creditelor de urgență, acordate de BNM, în favoarea Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank.

De asemenea, PG anunță că numărul cauzelor penale privind faptele infracționale de prejudiciere a „Băncii de Economii”, „Băncii Sociale” şi „Unibank”, care s-au aflat sau se mai află în gestiunea grupurilor de urmărire penală, este estimat la 197 de cauze penale. Numărul total de cauze penale, pornite sau aflate în gestiune, este în permanentă deviație, pe motiv că acestea fie sunt conexate într-o singură procedură, fie sunt disjunse, suspendate sau clasate/încetate.

Astfel, valoarea sechestrelor aplicate este de aproximativ 3 miliarde de lei, iar suma prejudiciului recuperat până ieri, 15 iulie, este de 2 276,6 milioane lei, dintre care active proprii ale băncilor -1 203,4 milioane lei, iar pe titluri executorii – 1 073,2 milioane lei.