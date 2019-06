Despre ce au discutat Guvernul și misiunea FMI

Fondul Monetar Internațional (FMI) a monitorizat atent situația din R. Moldova și manifestă deschidere pentru a ajuta statul, se arată într-un comunicat al Guvernului cu trimitere la declarațiile făcute de șeful misiunii FMI, Ruben Atoyan, la întreverea de astăzi cu prim-ministra Maia Sandu, guvernatorul BNM și ministrii Finanțelor și Economiei.

Potrivit Guvernului, Maia Sandu a accentuat în cadrul discuției că la Chișinău există voința politică necesară pentru a asigura curățarea completă a instituțiilor statului de persoane corupte, reformarea autentică a justiției și edificarea unor structuri de stat eficiente în care cetățenii să aibă încredere.

La rândul său, ministrul Economiei, Vadim Brînzan, a menționat că niciun ban din frauda bancară nu a fost recuperat.

Programul cu FMI a fost suspendat ca urmare a Legii amnistiei fiscale din 2018 și a pachetului legislativ privind reforma fiscală, precizează Guvernul.

În cadrul vizitei în R. Moldova, misiunea FMI va purta discuții cu autoritățile în contextul revizuirii programului finanțat de FMI în cadrul Mecanismului extins de finanțare (ECF) și al aranjamentelor Fondului extins de finanțare (FEP).

Echipa FMI va analiza evoluțiile economice recente și progresele înregistrate în implementarea programului, va actualiza și evalua perspectivele macroeconomice și va discuta cu autoritățile despre politicile macroeconomice în perioada următoare.