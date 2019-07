Cum ar urma să fie valorificate 61 de milioane de euro oferite de Banca Mondială

Banca Mondială va oferi 61 de milioane de euro R. Moldova pentru interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Moldova și România, mai exact, pentru extinderea stației din Vulcănești, modernizarea stației din Chișinău și construcția liniei electrice aeriene LEA 400 Kv Vulcănești-Chișinău.

Anunțul este făcut de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, conducătorul căruia, Vadim Brînzan a avut astăzi o discuție la subiect cu experții Băncii Mondiale și directorul de țară al Băncii Mondiale în R. Moldova, Anna Akhalkatsi.

Subiectul întrevederii, este menționat într-un comunicat al MEI, a fost semnarea unui Acord de finanțare cu Banca Mondială.

„Odată cu implementarea acestui proiect se va eficientiza sistemul de transport al energiei electrice, iar astfel vom asigura cetățenilor servicii de înaltă calitate”, a declarat ministrul Brînzan, potrivit comunicatului MEI.

MEI mai anunță că în cadrul întrevederii au fost discutate aspectele de implementare a Programului de restructurare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET).

Potrivit MEI, reprezentanții Băncii Mondiale au reiterat disponibilitatea continuării dezvoltării proiectelor, în special celor din sectorul energetic.

Foto antet: www.euneighbours.eu