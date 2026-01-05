Cota zero la impozitul pe profit reinvestit va fi menținută și în 2026. Care sunt companiile ce pot beneficia

Parlamentul și Guvernul R. Moldova au decis menținerea cotei zero la impozitul pe profitul nedistribuit și pentru anul 2026, ca parte a noilor măsuri fiscale menite susținerii mediului de afaceri și stimulării creșterii economice, a anunțat deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Victoria Belous.

Potrivit noilor prevederi, vor putea beneficia de scutirea de impozit pe profitul reinvestit câteva categorii de companii, precum întreprinderile cu cifră de afaceri anuală sau active de până la 100 milioane de lei și maximum 249 de angajați, cu excepția celor care desfășoară activități de comerț (capitolul G din CAEM-2).

Companiile din domeniul comerțului care pot benificia,(CAEM-2, capitolul G) trebuie să aibă o cifră de afaceri sau active de până la 50 milioane de lei și maximum 49 de angajați, iar profitul este reinvestit și nu distribuit sub formă de dividende.

„Statul susține companiile care aleg să investească în extindere, modernizare și stabilitate pe termen lung, nu în distribuirea imediată a profitului”, a declarat deputata PAS, Victoria Belous.

De asemenea, deputata a explicat că anumite categorii nu au beneficiat în perioada 2023–2025 și nu vor beneficia nici în 2026. Printre acestea sunt: întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești, rezidenții zonelor economice libere, rezidenții Parcului IT, entitățile din sectoarele financiar și de asigurări.