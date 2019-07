Concesionarea gărilor și stațiilor auto: ce spune fondatorul „Le Bridge” despre implicarea sa în afacere

Fondatorul companiei de distribuție „Le Bridge”, Franck Arif, care recent a devenit cofondator și la „Gările Auto Moderne” SRL, companie care a concesionat pentru 25 de ani toate gările și stațiile auto din R. Moldova, afirmă că această asociere reprezintă „o oportunitate pentru diversificarea activității și pentru extinderea punctelor de vînzare a producției grupului Le Bridge”

„Domeniile de activitate ale grupului Le Bridge Corporation Limited, în care Dl Franck Arif este asociat unic sunt: distribuția de produse alimentare și nealimentare, activitatea magazinelor duty free la ieșirea din țară, precum și fabricarea înghețatei sub marca Sandra. Grupul este în continuă căutare de oportunități de business care să aducă beneficii nu doar companiei, dar și angajaților, care în prezent sunt peste 900 de persoane, iar ca rezultat și economiei Republicii Moldova.



Oferta privind asocierea la „Gările Auto Moderne” SRL în condițiile de parteneriat public-privat a fost o oportunitate pentru diversificarea activității noastre și pentru extinderea punctelor de vînzare a producției grupului Le Bridge Corporation Limited, datorită fluxului mare de oameni în gările auto”, se spune într-un răspuns oferit de Franck Arif prin intermediul anticamerei sale.

Franck Arif a confirmat că „există relații amicale de lungă durată„ cu Alexandru Vîlcu, un alt asociat nou la „Gările Auto Moderne” prin intermediul firmei „Ramin-Lux” SRL.

Franck Arif a evitat să ne spună însă dacă o cunoaște pe cetățeana Ucrainei Oksana Demchenko (posesoarea unei cote de 50% din „Gările Auto Moderne”), cum a ajuns să fie partener cu aceasta și dacă a semnat direct cu ea cumpărarea cotei de 25% sau aceasta a fost reprezentată de altcineva în această tranzacție.

ZdG a scris recent că, după mai puțin de jumătate de an de la câștigarea licitației de concesionare a autogărilor de către „Gările Auto Moderne”, fondatorii acesteia, compania de construcții „Exfactor-Grup” și cetățeanul american Lluka Muco, au renunțat la calitatea de asociați, vânzând afacerea Oksanei Demchenko, cetățeană a Ucrainei.

Peste câteva săptămâni, firma concesionară a autogărilor și-a schimbat din nou proprietarii: 50% au rămas în posesia Oksanei Demchenko, iar 25% au ajuns la omul de afaceri francez Arif Franck Charles, cunoscut în R. Moldova ca fiind proprietar al companiei de distribuție „Le Bridge”, cea care, la începutul acestui an, a privatizat o altă proprietate a statului – Tutun-CTC. Celelalte 25% din capitalul social al firmei „Gările Auto Moderne” au fost cumpărate de „Ramin-Lux” SRL, fondată de frații Maria și Alexandru Vîlcu.

Alexandru Vîlcu este fondator sau cofondator a 10 firme înregistrate în R. Moldova. În iunie curent, acesta a devenit asociat și la „DFM” SRL, fostă companie din grupul Șor, cu activități în domeniul magazinelor duty-free.

Contractul de concesionare a gărilor și stațiilor auto a ajuns și în atenția Comisiei parlamentare de anchetă pentru evaluarea privatizărilor, concesionărilor proprietății publice din perioada 2013 – 2019. De rând cu acest contract, Comisia urmează să mai analizeze, în regim prioritar, concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău, privatizarea „Air Moldova” și a Societății pe Acțiuni „Tutun CTC”.

Sursă foto: Alliance Française de Moldavie