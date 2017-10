Cine sunt consilierii municipali responsabili de blocarea proiectului companiei Dedeman

Rețeaua românească de retail „Dedeman” a demarat procedurile de retragere definitivă din proiectul investițional planificat pentru R. Moldova. Anunțul a fost făcut ieri, 20 octombrie de către reprezentantul legal al companiei S.A. „Piele”, care deține terenurile pe care urma să fie construit un complex comercial. Motivele invocate sunt „barierele administrative, birocrația excesivă și lipsa unei certitudini în privința unei decizii a autorităților locale”.

În comunicat este prezentată consecutivitatea evenimentelor care i-au determinat pe investitori să ia această decizie. În anul 2014 „Dedeman” și-a anunțat intenția de a veni pe piața R. Moldova, iar exact peste un an, în august 2015 a încheiat un contract cu S.A. „Piele”, în scopul construirii unui complex comercial pe terenurile deținute de aceasta. „Conform înțelegerii părților, cele peste 50 de clădiri ale fostei fabrici de piele construite anii 1950-1960, majoritatea în stare avariată, urmau a fi demolate. Întreaga zonă urma a fi reamenajată prin construcția unui centru comercial cu 460 locuri de parcare pentru clienți și 50 locuri de parcare pentru angajați și spații verzi. Valoarea planificată a investiției era de 20 milioane euro, iar numărul de locuri de muncă directe – de 200 angajați, fără a lua în calcul locurile de muncă create indirect prin contractarea serviciilor auxiliare (pază, transport,curățenie, etc.)”, se menționează în comunicat.

În toamna anului 2015 Primăria mun. Chișinău a refuzat eliberarea certificatului de urbanism la proiectarea obiectivului respectiv. Autoritatea a invocat că ar fi necesară schimbarea codului de folosință a terenurilor în Planul Urbanistic General (PUG). Beneficiarii s-au conformat tuturor cerințelor înaintate de autoritățile publice. Proiectul a fost avizat de autoritățile competente parcurgând toate procedurile necesare. În decembrie 2016, după multiple amânări, proiectul a fost transmis de către Primăria mun. Chişinău spre o comisie din cadrul Consiliului Municipal Chișinău, pentru a fi aprobat definitiv. Din acel moment proiectul a rămas blocat până în prezent.

Avocatul companiei S.A. „Piele”, Andrei Bivol, a declarat pentru Ziarul de Gardă că ultima dată, aprobarea proiectului a fost discutată în cadrul ședinței comisiei municipale de specialitate pentru construcții, arhitectură și relații funciare, din 17 februarie, curent. „Atunci au apărut anumite întrebări din partea consilierilor legate de circulația rutieră în zonă, dar acestea nu sunt niște chestiuni care se soluționează la această etapă, ci la etapele ulterioare, deja când începe construcția efectivă”, susține Andrei Bivol.

Întrebat de ce proiectul nu a trecut etapa comisiei de specialitate, avocatul a motivat prin faptul că din cei 11 membri ai comisiei, erau necesare voturile a 6 membri, pentru ca proiectul să fie avizat pozitiv și să treacă la următoarea etapă, pe ordinea de zi a Consiliului Municipal. Au votat „pro” doar 5 consilieri municipali. Bivol a menționat că în cadrul acelei ședințe a fost solicitată aprobarea de a „proiecta”, nu de a „construi”, iar problemele tehnice enunțate de unii consilieri nu țineau de etapa de proiectare, ci puteau fi soluționate în perioada de construcție.

Andrei Bivol susține că inițial, arhitecții care au examinat terenurile și au elaborat documentele tehnice au spus că nu e necesar să fie modificat nimic, iar problemele au apărut când proiectul a ajuns în Primărie, deja după ce părțile au agreat contractul.

„După doi ani de contract, au expirat toate termenele și reprezentanţii „Dedeman” au spus: “Domnilor, nu vă supărați, dar nu credem că mai are sens, nu mai avem nicio certitudine, Această experiență arată că nu vom fi primiți pe această piață”, spune reprezentantul legal al S.A. „Piele”. Potrivit lui, în această perioadă au fost deja cheltuiți zeci de mii de euro pentru serviciile arhitecților, proiectanților, consultanță juridică, cheltuielile fiind suportate de ambele părți, în mod egal.

Alexandru Odințov, consilier municipal din partea Partidului Socialist (PSRM), membru al comisiei municipale de specialitate pentru construcții, arhitectură și relații funciare, consideră că vinovată de blocarea proiectului este Primăria, din cauza birocrației și corupției. „Faptul că acest anunţ a fost făcut anume acum, consider că este o provocare, pentru că respectiva companie a anunţat şi anterior că iese de pe piaţa R. Moldova. De ce vin cu acelaşi anunţ acum, în ajunul referendumului- nu ştiu, dar poate că urmăresc anumite scopuri politice”, a declarat Odinţov.

„Eu personal am participat la dezbaterile publice când au prezentat proiectul dat și această companie europeană, dacă activează în România, trebuie să cunoască procedura riguroasă de modificare a planului urbanistic, la fel și avocatul, dacă este dintr-o companie locală, trebuie să cunoască cum se întâmplă totul. La dezbaterile publice noi am prezentat toate obiecțiile și pretențiile noastre care urmau să fie corectate. Ei însă nu au ținut cont de ele și au prezentat proiectul în aceeași variantă și la ședința comisiei. În cadrul ședinței eu am repetat aceleași obiecții și anume: am rugat ca respectiva companie să ne prezinte nouă, consilierilor municipali, calculele lor că acest proiect nu va afecta traficul rutier în cel mai complicat nod de transport din mun. Chișinău- cercul din preajma Tutun CTC, unde la orice oră a zilei sunt ambuteiaje rutiere, iar noaptea se întâmplă deseori accidente”, a declarat Odințov.