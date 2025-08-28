Au fost semnate primele 31 de contracte din cele 87 de proiecte de dezvoltare regională

Primarii și directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională au semnat joi, 28 august, primele 31 de contracte de finanțare din cele 87 de proiecte aprobate în cadrul Apelului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională, ediția 2024.

Conform unui comunicat emis de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), aceste proiecte vor aduce „investiții importante” în localitățile din toate regiunile țării și vizează drumuri, apă și canalizare, școli și grădinițe, iluminat public și măsuri de eficiență energetică.

„Fiecare contract semnat înseamnă o investiție concretă pentru oameni. Ne dorim ca aceste proiecte să aducă rezultate vizibile și să îmbunătățească viața cetățenilor noștri în întreaga țară”, a menționat viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea.

Costul total al proiectelor este de aproximativ 3 miliarde de lei, bani alocați de Guvern.

În perioada următoare vor fi semnate și celelalte contracte, astfel încât toate cele 87 de proiecte să poată fi puse în aplicare, notează MIDR.