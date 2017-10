Vizitatorii internaționali au savurat vinurile Moldovei. Ce spun despre vinurile noastre?

Ziua Națională a Vinului 2017 a atras și în acest an mii de turiști din străinătate, care ne vizitează țara cu scopul de a descoperi vinurile Moldovei și a se familiariza cu tradițiile noastre. Unitățile de cazare din capitală s-au dovedit din nou neîncăpătoare pentru toți doritorii de a participa la evenimentul din 7-8 octombrie, susțin organizatorii evenimentului.

Sectorul vitivinicol este unul strategic pentru Moldova, deoarece generează creștere economică, dar reprezintă și un important element de atracție turistică. Ziua Națională a Vinului a devenit de-a lungul timpului principala sărbătoare care pune în valoare tradițiile noastre, recunoscută în țară și peste hotarele ei, iar Vinul Moldovei ne reprezintă în străinătate ca un veritabil ambasador. Turiștii care participă la manifestarea culatural-cognitivă vin preponderent din piețele-țintă pe care este promovat Vinul Moldovei (UE, SUA, China etc.), dar și din orice alt colț al lumii, vorbesc zeci de limbi și călătoresc individual sau în grupuri organizate.

„Un prieten moldovean mi-a recomandat să vizitez R. Moldova cu ocazia acestei sărbători. Am vizitat inițial o vinărie, iar astăzi sunt aici și vinurile mi se par foarte bune. Sunt încântat să aflu că le pot găsi și în magazinele specializate din SUA. Data viitoare le voi recomanda prietenilor mei să uite de Italia, Franța, California și să vină aici pentru a gusta vinurile, care sunt deosebite”, spune Moses Cook, turist din SUA.

Jean-Louis Guenichon, producător din Franța menționează că vizitează Moldova deja a patra oară, iar prietenul lui este deja a șaptea oară aici. „Ne place foarte mult ideea cu voucherele, pentru noi este foarte util și comod. Ador vinurile moldovenești, sunt foarte bune. Calitatea vinului produs aici este bună, cred că R. Moldova trebuie să lucreze asupra imaginii vinului peste hotare”, susține francezul.

Gheorge Popescu, președintele asociației culturale „La noi acasă”, România: „Așteptăm cu nerăbdare să degustăm vinurile de la frații noștri moldoveni, care mi se par unele dintre cele mai bune, iar bucuria vinului nu are frontiere. Vreau să mă înscriu și pentru un masterclass la Școala Vinului, unde mi-a plăcut să particip anul trecut, deoarece am învățat lucruri noi despre vinurile albe, deși eu sunt amator de vinuri roșii. Anul acesta am convins opt colegi să vină cu mine, dar pentru anul viitor cu siguranță vom pregăti un mijloc de transport mai încăpător, pentru ca toți prietenii noștri să cunoască Vinul Moldovei”.

„Mă simt bine la Ziua Națională a Vinului și nu este pentru prima oară când sunt aici. În țara mea se preferă mai mult vinul roșu, deci asta mă interesează mai mult. Totodată imaginea vinde, deci contează aspectul și ambalajul. În ultima perioadă a crescut consumul de vin în rândul chinezilor, iar Vinul Moldovei are șanse bune de a se afirma pe piața noastră”, zice Lai Qisheng, importator din China.

Asya Zemskaya, turistă, Rusia: „Noi am venit de la Moscova, special pentru Ziua Națională a Vinului. Suntem pentru a doua oară în Moldova și ne place foarte mult. Eu prefer vinurile seci și azi m-am delectat cu vinuri noi, pe care la noi nu le găsești. Prețurile mi se par foarte bune. La anul viitor vom încerca să venim împreună cu mai mulți prieteni, sunt sigură că le va plăcea.”

Millevy Yao, studentă, China: „Studiez aici și mă bucur că am ocazia să particip astăzi la această sărbătoare. În primul rând, pentru că văd lume multă, pot degusta din vinuri și din bucate, pot cunoaște tradițiile poporului care mă găzduiește. În al doilea rând, m-am bucurat nespus să întâlnesc mulți conaționali care au venit aici special pentru Ziua Vinului.”

Emma Murphy, jurnalistă ITV News, Marea Britanie: „Pentru mine este fascinant, sunt pentru prima oară în Republica Moldova. Am aflat că vinul este o parte importantă din cultura țării dumneavoastră, dar și o carte de vizită memorabilă. Și dacă unele state au diamante, petrol sau alte rezerve naturale care le permit să își dezvolte economia, Moldova are vinuri foarte bune. Iar în contextul migrației masive, consider că dezvoltarea acestei industrii va permite ca oamenii să rămână aici acasă, să își găsească rostul. Înainte nu cunoșteam atât de multe despre vinurile din Moldova, dar acum când mă întorc în Anglia voi căuta aceste vinuri în magazine și le voi recomanda cu drag publicului nostru, dar și prietenilor mei.”

Ziua Națională a Vinului 2017 este organizată de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Asociațiile producătorilor de produse vitivinicole cu IGP „Codru”, „Valul lui Traian”, „Ștefan Vodă”, „Divin”, cu susținerea partenerului strategic al evenimentului, Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei.