Președinția spune că Sofia Rotaru va cânta gratis la concertul dedicat învestirii lui Vlah

Sofia Rotaru, care a fost invitată la concertul dedicat învestirii Irinei Vlah în funcția de bașcan al UTA Găgăuzia, ar urma să cânte gratis. Cel puțin, acesta este răspunsul oferit de Serviciul de presă al Președinției pentru ZdG.

Irina Vlah a declarat, în cadrul unei discuții în direct cu publicul, că artista a fost invitată de către președintele R. Moldova, Igor Dodon, „care a decis să ne facă un cadou”.

Anterior, Dodon a spus că și alți artiști străini, pe care i-a invitat au evoluat „gratis”, printre care: Filip Kirkorov, Oleg Gazmanov sau Denis Maidanov. La 9 mai curent, în R. Moldova a fost Valeria. Atunci, șeful statului a refuzat să răspundă la întrebările despre prestația acesteia.

Irina Vlah, care a fost aleasă pentru al doilea mandat consecutiv de bașcan al UTA Găgăuzia, va depune jurământul și va fi învestită în funcție vineri, 19 iulie. La ceremonie ar urma să participe și Igor Dodon, Maia Sandu și Zinaida Greceanîi.