Lazariuc despre participarea la concertele organizate de Ilan Șor

Interpreta Anastasia Lazariuc își justifică apariția la concertele organizate de Ilan Șor prin faptul că este artistă, nu face politică şi merge acolo unde este invitată. Interpreta spune că nu știe cine este Ilan Șor și nici faptul că numele acestuia figurează în cele două rapoarte Kroll în legătură cu frauda bancară. Declarațiile au fost făcute pentru ziarul Jurnal de Chișinău.

“Eu sunt artistă. Nu știu cine a furat și pe cine a furat. Pentru chestia asta există justiție. Artiștii sunt artiști de când lumea. Eu voi cânta pentru oamenii ceia amărâți care au plecat de-acasă pentru o viață mai bună. Celelalte revolte eu nu le cunosc și nu sunt eu cea care trebuie să facă ordine în toate lucrurile astea. Eu nu pot refuza să cânt pentru niște oameni care stau și îngrijesc de bătrâni sau cine știe ce fac ei acolo. Am și eu neamuri care sunt plecate de acasă, acolo în Italia. Cunosc viața lor amărâtă. Cu atât mai mult cu cât şi eu sunt artistă și sunt totdeauna departe de casă, de partide, de copii, de familie. Și știu ce înseamnă să fii departe de familie.

De celelalte lucruri să se ocupe politicienii, justiția, cei care sunt aleși pentru așa ceva, dar nu un artist. Nu loviți într-un artist. Artistul cântă și a cântat întotdeauna. Societatea vine, se duce, politicienii vin, se duc. Artistul, tot artist rămâne, ăla care este – bun sau rău. Cine vrea iubește, cine nu, înjură. E dreptul fiecăruia. Suntem în democrație. Are dreptul fiecare să judece și să aleagă ce vrea și pe cine vrea. Da, e tot ce vă pot spune. Mai mult decât atât, ce să fac?”

Dar anume acei oameni amărâţi din diasporă protestează împotriva lui Șor! Nu vă pune în gardă că acesta a stat în fruntea Băncii de Economii în timpul furtului bancar?

“Eu nu știu cine este acest Șor! Și nu știu nimic despre el. M-a sunat impresarul și mi-a spus că eu merg să cânt pentru cei plecați din Basarabia, pentru cei amărâți care vin la spectacol și duc dorul de țară. Eu cânt aceleași cântece pe care le-am cântat și mi le-au scris compozitorii și poeții din țara în care m-am născut. Mai multe ce să vă spun!? Revolte au fost și vor fi întotdeauna în lume. Ce să fac? Pe cine să împac? Eu de unde să știu cine dintre ei are dreptate?

Nu știu cine este acest Șor. Nu știu. Să se ocupe cei care sunt aleși, conducerea țării, de această persoană sau de alte persoane care au furat. Sunt, probabil, mulți. Poate pe mulți nu-i știm. Asta nu-i problema mea. Nici măcar nu cânt politic. Nu mă înfășor cu steagul! Nu spun nimic politic. Nu mă interesează. Lucrurile astea să le rezolve politicienii. Eu nu fac politică. Nu sunt politician. Nu fac parte din niciun partid. Sunt doar o artistă ca și ceilalți colegi ai mei care cântă și pe care îi înțeleg. Vă spun încă o dată că oamenii au dreptul să judece, mai cu seamă că suntem într-o țară democrată și are fiecare dreptul să-și spună părerea. Dar eu consider că înainte de a spune o părere, și mă refer la oricine, ar trebui să se uite fiecare sub nasul lui și să-și pună întrebarea: Eu, personal, ce-am făcut pentru binele țării mele?

Dacă fiecare dintre noi ne-am pune întrebarea asta, cred că în țara asta s-ar întâmpla lucruri mai bune decât să aruncăm cu gunoaie. Să aducă dovezi concrete”, le-a zis Lazariuc jurnaliștilor.