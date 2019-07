Un muzeu dedicat poetului Grigore Vieru va fi deschis la Chișinău

În capitală va fi deschis un muzeu consacrat marelui poet Grigore Vieru. Un proiect de decizie cu privire în acest sens a fost astăzi, 5 iulie, de către consilierii municipali.

Muzeul va fi amplasat într-o clădire de la intersecția străzilor Mihai Eminescu cu Alexei Mateevici, iar potrivit proiectului, încăperea va fi închiriată pentru 10 ani.

Inițiativa a venit acum o lună din partea fostului primar interimar al capitalei, Ruslan Codreanu.

Totodată, încăperea va fi închiriată pe un termen de 10 ani şi necesită reparație capitală.

Grigore Vieru deține titlul de Scriitor al Poporului, laureat al Ordinul Republicii. Un bulevard din Chișinău și mai multe instituții de învățământ din țară poartă numele poetului.

Poetul s-a stins din viață pe 18 ianuarie 2009, în urma unui accident rutier produs la 16 ianuarie, cu o lună până să facă 74 de ani.