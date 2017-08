(FOTO) Chipul regelui dac Decebal a apărut pe peretele unui bloc din sectorul Botanica. Pictura are 120 m.p. și a fost făcută în două săptămâni

Începând de astăzi, 27 august, când în R. Moldova este marcată „Ziua Independenței”, o pictură murală de 120 de metri pătrați a început să bucure ochii chișinăuienilor. Pictura, ce-l înfățișează pe regele dac Decebal și care poartă numele de „Peretele Gloriei”, a fost făcută pe parcursul a două săptămâni și ocupă peretele unui bloc industrial de pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica al Capitalei.

Radu Dumbravă, tânărul artist care a realizat pictura, ajutat și de alți colegi, spune că ideea acestei lucrări i-a venit cu doi ani și jumătate în urmă, pe când încă era masterand la Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice. „Cu două săptămâni în urmă am început această lucrare, împreună cu alți doi pictori. Am avut nevoie de aproximativ 60 de litri de vopsea pentru realizarea lucrării. Am dorit să fac o asociere cu acest bulevard, iar ca lucrarea să aibă o valoare artistică, trebuie de folosit motive foarte interesante. Pentru mine Decebal este o personalitate istorică foarte importantă. Consider că avem un material istoric care trebuie valorificat. Nu pot să vorbesc despre planuri de viitor, acum sunt idei care pe parcurs eu cred că se vor transforma în lucrări interesante”, a declarat Radu Dumbravă pentru ZdG.

Radu Dumbravă a participat și la realizarea altor picturi murale de dimensiuni mari, care pot fi admirate în capitală, printre care: ,,Solidaritate”, „Băiatul pe bicicletă’” și „Cerbul”.