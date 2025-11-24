Secretarul general al Consiliului Europei cu ocazia Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor: drepturile femeilor sunt din ce în ce mai mult puse sub semnul întrebării

„Democrația se bazează pe principiul fundamental că toată lumea merită drepturi egale și demnitate și poate trăi în siguranță și libertate. Pe măsură ce democrațiile noastre se confruntă cu noi provocări, drepturile femeilor sunt din ce în ce mai mult puse sub semnul întrebării”, a declarat secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset, cu ocazia Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.

Berset a reafirmat că nicio femeie nu ar trebui să trăiască în teamă de violență. Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), conform oficialului, „este cel mai cuprinzător acord internațional pentru protecția femeilor și fetelor împotriva tuturor formelor de violență bazată pe gen. Prin furnizarea unei interpretări clare a principiilor fundamentale ale drepturilor omului consacrate în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Convenția de la Istanbul consolidează cadrul nostru colectiv de acțiune. Importanța sa rezidă nu doar în standardele juridice pe care le stabilește, ci și în schimbarea de mentalitate pe care o încurajează către toleranță zero față de violență”, a declarat acesta.

Secreatarul general al Consiliului Europei a punctat că „promisiunea egalității de drepturi nu înseamnă mare lucru dacă jumătate din umanitate se confruntă în continuare cu violența în viața de zi cu zi. O democrație nu poate funcționa dacă femeile nu sunt în siguranță și nu pot participa pe deplin. Noul Pact Democratic pentru Europa vizează consolidarea democrației prin asigurarea unei egalități reale, iar eliminarea violenței împotriva femeilor este esențială pentru acest efort”, a declarat oficialul.