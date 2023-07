Scandal la o policlinică din Chișinău: O medică de familie acuză că o colegă a lovit-o „în cap cu o sticlă de vin, fără motiv”

O medică de familie de la Asociația Medicală Teritorială Ciocana a fost internată în spital după ce ar fi fost luată la bătaie de o colegă din cadrul instituției. În urma traumatismelor, medica de familie a fost internată la Institutul de Medicină Urgentă sub diagnoza de traumatism cranio-cerebral, contuzie cerebrală. Contactată de ZdG, administrația policlinicii a refuzat să ofere detalii, iar persoana bănuită a evitat să vină cu o reacție.

Totul s-ar fi întâmplat la 29 iunie, când Carolina Letvințev, medică de familie, era la muncă și consulta o pacientă. Potrivit ei, colega sa, medica-ginecolog, Liliana Ciobanu ar fi venit în biroul său și ar fi luat-o la bătaie fără a avea vreun motiv.

„Apoi a scos dintr-o pungă o sticlă cu vin și a început să mă lovească în cap”

„La 29 iunie, în jurul orei 16:30, eram cu o pacientă în birou. Colega mea, ginecolog, Liliana Ciobanu, a intrat în cabinet și i-a zis pacientei să iasă, apoi a scos dintr-o pungă o sticlă cu vin și a început să mă lovească în cap, învinuindu-mă că o zi în urmă i-aș fi furat telefonul de la serviciu, lucru care nu este adevărat. Și zicea că este sătulă de mine, dar așa și nu am înțeles care este motivul. A început să mă lovească cu sticla în cap, mi-am acoperit capul cu mâinile și mă lovea peste mâini deja. Într-un final, am reușit să fug din birou. Când m-am întors, am rugat pe cineva să mă ajute că mă dureau mâinile și am rugat pe cineva să-mi dea telefonul ca să pot chema poliția și ambulanța”, povestește Carolina Letvințev, într-o discuție cu ZdG.