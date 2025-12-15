România pierde definitiv la CtEDO procesul intentat judecătorul român cu cetățenie a R. Moldova. Cristi Danileț s-a judecat după sancțiunile primite de la CSM-ul prezidat de Lia Savonea

Judecătorul român, cu cetățenie a R. Moldova, Cristi Danileț a obținut câștig de cauză la apelul la Marea Cameră a CtEDO, împotriva României, ca urmare a unui proces pornit după o sancțiune pe care a primit-o în 2019, din partea Consiliului Superior al Magistraturii din România, prezidat la acel moment de Lia Savonea, actuala șefă a Înaltei Curți de Casație. Sancțiunea consta în reducerea salariului cu 5% pentru două luni. Vina pe care CSM i-a găsit-o lui Danileț consta în două postări pe Facebook ale judecătorului, publicate în luna ianuarie 2019, scrie G4Media.

„Sânge în instalație”

Într-o postare pe Facebook, Cristi Danileț a distribuit un interviu dat de Claudiu Sandu, pe atunci prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, acum vicepreședinte CSM-ului din România și protagonist al documentarului Recorder despre justiția română, în care acesta denunța în termeni foarte duri asaltul guvernării PSD asupra justiției.

Danileț însoțea interviul cu propriul său comentariu: „Iată, ăsta procuror cu sânge în instalație: vorbește deschis despre infractori periculoși în libertate, despre ideile proaste ale guvernanților în modificarea legilor Justiției, despre linșajele împotriva magistraților!”.

CSM a considerat că expresia „sânge în instalație” depășește limitele de decență pe care le presupune statutul de magistrat.

Citat din Constituție: vinovat

A doua postare a lui Danileț care i-a atras sancțiunea era una în care judecătorul cita din Constituție. Tot în contextul asaltului dat de guvernarea PSD asupra instituțiilor statului, Danileț a făcut referire la articolul 118 din Constituție, care prevede că „Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului, pentru garantarea (…) democraţiei constituţionale”. CSM a considerat că acest citat instigă la revoltă armată împotriova autorităților publice.

Cristi Danileț a atacat la Înalta Curte de Casație și Justiție hotărârea CSM de sancționare, dar pe 20 mai 2020 Instanța Supremă i-a respins contestația. În consecință, judecătorul Danileț a sesizat CtEDO.

Un prim verdict favorabil pentru Danileț

O primă judecată la instanța de la Strasbourg a avut loc în februarie 2024. Un complet de șapte judecători ai Curții i-a dat dreptate lui Cristi Dănileț și a decis: „Curtea a concluzionat că instanțele române nu au furnizat motive relevante și suficiente pentru a justifica presupusa ingerință în dreptul reclamantului la libertatea de exprimare și că, prin urmare, a existat o încălcare a articolului 10 din Convenție” – adică cel referitor la libertatea de exprimare.