Procurii cer încă 30 de zile de arest pentru Plahotniuc

Procurorii Anticorupție solicită prelungirea cu încă 30 de zile a arestului preventiv în privința lui Plahotniuc. Acuzatorul Alexandru Cernei a argumentat solicitarea prin faptul că Plahotniuc s-a eschivat de la justiție timp de șase ani, utilizând mai multe identități false, lucru care s-ar putea repeta.

De cealaltă parte, apărătorul lui Plahotniuc, avocatul Ion Vîzdoagă, spune că argumentele invocate de procuror sunt „nejustificate, lipsite de temei”. Acesta a cerut instanței dispunerea unei măsuri preventive, care nu prevede arestul.

Astăzi, 20 octombrie 2025, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a început examinarea de facto a dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahontiuc, cu citirea rechizitoriului. În aceeași ședință, procurorul de caz, Alexandru Cernei, a solicitat prelungirea măsurii preventive cu încă 30 de zile de arest preventiv pentru Plahotniuc.

„Inculpatul s-a aflat în căutare o perioadă de aproximativ șase ani. Au fost efectuate demersuri pentru întreprinderea acțiunilor în vederea stabilirii inculpatului. Faptul că inculpatul s-a eschivat o perioada atât de îndelungată este un temei de a crede că Plahotniuc ar intenționa să se eschiveze în continuare. Asupra inculpatului au fost depistate un șir de documente false. Aflarea la libertate ar putea duce la eschivarea lui prin utilizarea unor identități false. Suntem la începutul cercetării judecatorești și mulți martori au fost angajați ai lui Plahotniuc, iar el ar putea incerca să influențeze declarațiile martorilor. Or de la inceputul ședintelor de judecată, inculpatul a întreprins diferite acțiuni formale de a nu se prezenta în instanță și, aflându-se în libertate, la fel s-ar putea să nu se prezinte”, a argumentat procurorul.

De cealaltă parte, avocatul Ion Vîzdoagă spune că argumentele procurorului sunt nejustificate, lipsite de temei. Acesta a cerut instanței dispunerea unei măsuri preventive, care nu prevede arestul.

„Acuzatorul de stat a scăpat temeiul de bază a măsurii preventive: bănuiala rezonabilă în privința infracțiunii. În esență, acuzatorul de stat nu vrea să se expună asupra implicării lui Plahotniuc în săvârșirea infracțiunii. S-a expus doar asupra riscurilor. Argumentele procurorului sunt nejustificate, lipsite de temei”, a menționat Vîzdoagă.

Completul de judecată, din care fac parte judecătorii Sergiu Stratan, Ana Cucerescu și Olga Bejenari, urmează să se expună asupra solicitării.