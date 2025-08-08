Printr-un email se propune bani pentru rănirea sau omorul judecătoarei Ana Cucerescu, cea care a condamnat-o pe Guțul. Poliția: documentăm acest caz

În spațiul public a apărut un email în care s-ar propune bani pentru rănirea sau omorul judecătoarei Ana Cucerescu, care a condamnat-o pe Evghenia Guțul la 7 ani de închisoare. Șefa Secției Comunicare și Protocol din cadrul IGP, Diana Fetco a declarat că e-mailul este autentic și că poliția cunoaște și documentează acest caz.

În scrisoarea electronică se specifică că se plătește „scump pentru prejudiciul adus coruptei. Nu precupețim bani, plătim în orice mod convenabil pentru dumneavoastră, mai ales anonim. Pentru instrucțiuni detaliate, vă rugăm să ne contactați într-o scrisoare de răspun”, se arată în email.

La fel, în mesaj sunt oferite „prețurile” pentru „daune minore, vătămări corporale și omor”.

Profilul Anei Cucerescu, magistrata care a trimis-o după gratii pe Evghenia Guțul. Dosare, decizii și intimidări

Ana Cucerescu, magistrata care a trimis-o pe Evghenia Guțul după gratii, a fost victima unei campanii de intimidare, amenințare și presiune, care s-a intensificat cu câteva zile înaintea pronunțării sentinței. Despre aceasta au comunicat astăzi Sergiu Caraman, președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), și Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Ziarul de Gardă a analizat probele care descriu în detalii filmul campaniei de intimidare și amenințare la care a fost supusă magistrata.

Detalii noi despre amenințările aduse judecătoarei Ana Cucerescu. I-a fost clonată poșta electronică și i-au fost trimise imagini cu o persoană decapitată, cu mesajul „Tu ești următoarea”

Potrivit autorităților, adresa poștală electronică de serviciu utilizată de magistrata Ana Cucerescu a fost clonată și, ulterior, utilizată în scopul diseminării unor mesaje transmise din numele judecătoarei privind o pretinsă demisie a sa din funcție din motiv că „deciziile sunt dictate nu de lege, ci de politică”.

La data de 31 iulie, judecătoarea a recepționat un apel prin aplicația viber prin care o voce robotizată a comunicat: „bună! Vino la morgă centrala ….”. Tot la 31 iulie 2025, a fost comandată și achitată o așa-numită „livrare de flori”, destinată magistratei Cucerescu, care urma a fi transmisă prin curier la dat de 1 august 2025, între orele 08:00-12:00.

„Livrarea de flori”, în realitate, nu era altceva decât o coroană funerară, așa cum este indicat și în comandă, prețul căreia ajunge la 3 mii de lei.